Infrastructures, suivis nutritionnels... Comment cet entrepreneur a instauré le sport dans son entreprise

Favoriser la pratique du sport en entreprise peut avoir un véritable impact sur notre corps. Nous sommes en meilleure santé en stimulant notre système immunitaire, en renforçant notre corps et nous avons une meilleure posture, ce qui provoque moins de douleurs articulaires. Pour le PDG du groupe Xefi, Sacha Rosenthal, le travail, c’est véritablement la santé. Ce passionné de triathlon a décidé d’intégrer la pratique du sport dans le quotidien de ses collaborateurs.

>> À ÉCOUTER - Le sport en entreprise et des astuces pour faire son ménage de printemps façon écolo

Une sécrétion hormonale pour mieux gérer le stress

L'entrepreneur a mis en place un programme qu'il a appelé "Santé sport", où il met à disposition des infrastructures sportives, des coachs, et propose à certains de ses collaborateurs des suivis nutritionnels et kinés. En l’espace de quelques mois, il a remarqué une diminution par trois du nombre d’arrêts de travail. Selon certaines études, il y a aussi un véritable impact sur le stress. Grâce à la pratique du sport, il y a une sécrétion hormonale intéressante qui aide à mieux gérer le stress, mieux gérer la pression. Idéal pour faire face aux problèmes de burn-out, par exemple.

"On peut aussi bouger toutes les heures", ajoute Anouk Garnier, chroniqueuse sport dans l’émission Bienfait pour vous. "On peut faire des petits exercices tout simples, une petite routine à intégrer pour les articulations. Vous pouvez avoir les mains sur le bureau et pousser les fessiers en arrière et vous étirez au niveau du dos et ça fait beaucoup de bien sur l'arrière des jambes et le dos", explique la coach au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez.

>> À ÉCOUTER AUSSI - Ils ont mis en place du sport en entreprise pour les salariés, et ça leur fait du bien !

Augmenter la performance au travail

De manière générale, ceux qui font du sport ont une énergie plus élevée. Ça peut même augmenter notre performance au travail. D'ailleurs, Sacha Rosenthal a remarqué une augmentation de son chiffre d'affaires dans l'entreprise, même si ce n'était pas le projet à la base. Le sport sert aussi à créer une dynamique collective intéressante : on peut créer des liens forts dans l'effort. Autant de bonnes raisons de s'y mettre, même au travail !