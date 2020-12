"Il faut 10.000 dons du sang par jour pour répondre aux besoins d'un million de patients"

INTERVIEW

"Aller donner son sang est autorisé en cochant la case 4 de son autorisation de déplacement", a rappelé jeudi au micro d'Europe 1 Michèle Villemur, médecin à l’Etablissement français du sang (EFS). Afin d'anticiper la période des fêtes, généralement synonyme de baisse du nombre de dons du sang, la médecin a lancé un appel à "quand même donner son sang, soit une heure de sa vie, au total, pour sauver trois vies, parce que les produits sanguins ont une durée de vie limitée". Or, l'EFS doit "prélever chaque jour en France 10.000 dons, pour répondre aux besoins d'un million de patients."

Don du sang dans des lieux inédits

Jusqu’à vendredi, les Parisiens peuvent donc donner leur sang au Carrousel du Louvre et à l’Opéra Bastille à Paris, une manière d'attirer des donneurs dans des lieux pour le moment fermés au public en raison de l'épidémie de coronavirus. "Avec le télétravail, les facultés et les universités étaient fermées, nous ne pouvions plus aller collecter", souligne Michèle Villemur. D'où la recherche de nouveaux lieux de collecte. "J'ai rencontré hier des donneurs aux Folies Bergère qui m'ont dit être venus parce qu'ils voulaient profiter du cadre. C'est vrai que c'est un peu extraordinaire. On voit des lits de prélèvement... mais sous un plafond étincelant, avec des lumières partout. Donc c'est une expérience inédite pour les donneurs, ils étaient tous très contents."

Un besoin de dons constant

Avec cette campagne, l'EFS espère ne pas connaître la baisse de dons du mois de septembre et de juillet. "Les malades sont toujours en soins dans les hôpitaux et on a des malades qui nécessitent régulièrement des transfusions, même plusieurs fois par semaine. Les besoins sont là. Pour le moment, nous n'avons pas de problème. Nous sommes sereins sur les stocks, mais nous prévoyons la baisse que nous connaissons habituellement pour les Fêtes."