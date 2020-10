Hôpital : la deuxième hausse de salaires prévue par le Ségur avancée "avant la fin de l'année"

L'augmentation générale des salaires pour les personnels hospitaliers (hors médecins) prévue en mars sera finalement versée "avant la fin de l'année" et les soignants renonçant à leurs congés de la Toussaint recevront une "indemnité" de 110 à 200 euros brut par jour, a annoncé jeudi le Premier ministre, Jean Castex. A moins de deux jours des vacances scolaires et de l'entrée en vigueur du couvre-feu en Ile-de-France et dans huit autres métropoles, le gouvernement lâche du lest pour remotiver les personnels hospitaliers.

Le calendrier du "Ségur de la santé" va ainsi être accéléré : après une première augmentation générale (hors médecins) de 90 euros net au 1er septembre, la seconde hausse de 93 euros net prévue au 1er mars 2021 sera finalement versée "avant la fin de l'année", a indiqué Jean Castex. Une décision prise "au regard de la situation", alors que près d'un tiers des lits de réanimation du pays sont occupés par des malades du Covid-19 et qu'une nouvelle journée de grève et de manifestation était organisée jeudi par la CGT-Santé et ses alliés.

Une indemnité compensatrice pour les soignants qui renonceront à leurs vacances

Pour battre le rappel des troupes dans des hôpitaux submergés, le chef du gouvernement a également promis "une indemnité compensatrice de congés annuels non pris, allant de 100 à 200 euros brut par jour" pour les soignants qui renonceront à leurs vacances. Cette prime vise à "reconnaître par avance l'engagement des agents qui seront mobilisés par nécessité de service dans les jours et semaines à venir", à commencer par les vacances de la Toussaint.

