Hausse des cas, 3 décès recensés : faut-il s’inquiéter des infections au streptocoque A ?

Ce sont des infections qui inquiètent une partie du monde médical. Les infections aux streptocoques A, des bactéries notamment à l'origine de la scarlatine, connaissent une hausse inhabituelle chez les enfants en France, soulignent les autorités sanitaires. Au total, 8 enfants ont été admis en réanimation dans différentes régions - Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine - au cours des 15 derniers jours. Et deux enfants sont déjà décédés après avoir été contaminés par la bactérie. Pire, trois adultes ont été contaminés, et l'un d'entre eux est décédé. Mais faut-il vraiment s'inquiéter de ces premiers cas recensés ?

Une bactérie très répandue

C'est toute la question car le streptocoque A est une bactérie très répandue en France, notamment responsable de certaines angines bactériennes ou encore des scarlatines. Cette maladie provoque une forte fièvre, et est souvent accompagnée de plaques rouges sur le corps.

Mais parfois, la bactérie pénètre dans le système sanguin et entraîne des complications. "La plupart du temps, ce sont des affections bénignes. Comme on est dans une période d'infection virale importante, il peut y avoir une augmentation également des infections bactériennes", souligne Romain Basmati, secrétaire général de la Société française de pédiatrie, qui se veut rassurant face à l'augmentation du nombre de cas graves.

Dépistages salivaires

"Mais, depuis deux ou trois ans, avec les pandémies, il y a beaucoup d'infections virales et bactériennes qui avaient diminué parce qu'il y avait des mesures barrières. Et maintenant, avec la reprise d'une vie un peu plus normale, beaucoup de bactéries circulent alors qu'elles avaient moins circulé ces derniers temps", poursuit-il au micro d'Europe 1.

Pour évaluer l'ampleur des contaminations, les autorités incitent les médecins à réaliser des tests salivaires chez tous les enfants qui présentent des symptômes d'angine. Pour déterminer si elle est bactérienne, des antibiotiques seront alors prescrits. L'État général de l'enfant s'améliore alors dans les 24 à 48 heures.