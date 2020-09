Les conseils d'une sage-femme pour bien s'alimenter pendant sa grossesse

Contrairement à une idée reçue très tenace, la femme enceinte ne doit pas "manger pour deux". Une alimentation saine est recommandée pour éviter toute carence. Le fait d’attendre un enfant doit-il conduire à changer beaucoup de chose dans son assiette ? Anne Roy est sage-femme libérale et par ailleurs à l'origine du podcast "Sage-meuf", diffusé sur Europe 1. Elle livre ses quelques conseils pour bien manger pendant la grossesse.

Selon elle, il ne s’agit pas d’opérer un chamboulement brutal, il n'est donc pas nécessaire de contrôler à chaque instant le contenu de son assiette. "Je pense que ce qu’il faut faire, c’est en profiter pour prendre de bonnes habitudes", affirme-t-elle. "La grossesse c’est un moment où l’on peut changer de vie." En d'autres termes, cette période est l'occasion de se demander quels efforts on est prête à faire pour diversifier son alimentation.

Pour les amatrices de viande, préférer le boudin

"C’est le bon moment pour passer au bio", suggère par exemple Anne Roy. Elle conseille aussi aux amatrices de viande de consommer du boudin, "un fer qui s’assimile très bien puisqu’il est d’origine animale". En effet, il est mieux assimilé que le fer d’origine végétale. Les viandes crues, en particulier le poisson et les fruits de mer, sont quant à elles déconseillées, tout comme les produits ultra-transformés.

Ne pas recourir aux compléments alimentaires

En début de grossesse, la prise d’acide folique facilite le développement du système nerveux du bébé. Les comprimés peuvent être prescrits sur ordonnance. Mais pour Anne Roy, ils ne sont pas indispensables dans la mesure où une bonne alimentation couvre l’essentiel des besoins. Elle met par ailleurs en garde contre les compléments alimentaires synthétiques, qui s’assimilent difficilement.

Pas de problème à maintenir un régime végétarien

Si certains pointent les carences pouvant résulter d'un régime végétarien, Anne Roy le considère "tout a fait compatible" avec la grossesse : "Ce sont en général des femmes qui sont particulièrement attentives à leur alimentation. Elles sont parfois moins carencées que les autres parce qu’elles font très attention à ce qu’elle mettent dans leur assiette." Attention en revanche pour les végétaliennes qui, elles, bannissent tous les produits d'origine animale, y compris les œufs et le fromage par exemple. Dans ce cas, la consultation d'un spécialiste lui paraît indispensable.

Pour finir, Anne Roy tient à rappeler que l’alcool est totalement proscrit et qu'il s’agit de la première cause de handicap mental hors cause génétique.