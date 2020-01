Grippe ou coronavirus ? Les cabinets médicaux se remplissent de patients angoissés

REPORTAGE

Un virus peut en cacher un autre. En pleine épidémie de coronavirus, qui a fait 213 morts en Chine et infecté six personnes en France, obligeant l'Organisation Mondiale de la Santé à décréter l'urgence internationale, on en oublierait presque la grippe. Et pourtant, la carte de l'Hexagone est presque toute rouge, selon le denier bulletin épidémiologique hebdomadaire. Déjà 244 cas graves ont été recensés depuis la fin du mois de novembre et 22 morts ont été enregistrés officiellement. Dans les cabinets médicaux, de nombreux patients affluent redoutant d'avoir contracté cette pneumonie virale. Mais ils confondent souvent les symptômes.

L'angoisse des patients

Depuis la semaine dernière, Elisabeth Brakha a diagnostiqué une dizaine de cas de grippe alors que ce médecin généraliste reçoit près de 45 patients chaque jour. Presque à chaque fois, ils craignent d'avoir attrapé le coronavirus. Elle se rappelle par exemple d'une jeune Chinoise, tout juste rentrée d'un voyage en Tunisie. "Elle ne présentait aucun signe particulier hormis un petit nez qui coule", décrit-elle. "Ma patiente est partie rassurée, mais elle m'a quand même dit à la fin : 'peut-être que je vais appeler le 15'".

Dans la salle d'attente, une autre malade attend son tour. Louisa apparaît très fatiguée. Atteinte de toux sèches de fièvre et de courbatures, elle se montre très angoissée. "On pense tout de suite au pire", avoue-t-elle. Le médecin généraliste la rassure, ce n'est finalement qu'une simple grippe. Car pour attraper le coronavirus, il faut bien évidemment tousser ou avoir de la fièvre. Mais surtout, il faut avoir été en contact proche, à moins de un mètre, ou avoir serré la main d'une personne infectée.