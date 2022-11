Grippe : découvrez si votre région est en phase pré-épidémique

L'épidémie de Covid-19 reprend, la bronchiolite se poursuit, et la grippe commence à s'installer sur tout le territoire. La Bretagne, particulièrement touchée, en phase pré-épidémique depuis deux semaines, a été rejointe par plusieurs autres régions. Le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Normandie sont maintenant en phase pré-épidémique. En Outre-mer, l'épidémie de grippe sévit déjà en Martinique, à Mayotte et à la Réunion.

1.127 passages aux urgences pour syndrome grippal

En métropole, le nombre de cas reste peu élevé pour l'instant : 1.127 passages aux urgences pour syndrome grippal la semaine dernière. Cela représente une augmentation de 39% en sept jours. Les hospitalisations ont aussi bondi de 57% : 19 malades ont été admis en réanimation.

Cette pré-épidémie démarre alors que les plus de 16 millions de personnes éligibles ne se sont pas bousculées pour se faire vacciner alerte Phillipe Besset, président de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France. "L'année dernière, au 38e jour de la campagne, on était à 7.300.000 doses délivrées. Cette année, on est à 6.300 000 doses, soit 1 million de moins."

Le pharmacien appelle le gouvernement à accentuer sa campagne de communication pour rattraper ce retard de vaccination avant que l'épidémie ne s'installe.