Fluxmedicare : un textile lumineux breveté à fibres optiques qui traite les lésions cutanées précancéreuses

LA FRANCE BOUGE

Issu de plusieurs années de recherche en collaboration avec des laboratoires de référence et des médecins, le dispositif Fluxmedicare fabriqué en Isère par MDB Texinov révolutionne les conditions du traitement par photothérapie dynamique (PDT) de maladies de la peau en divisant par 10 la douleur ressentie.

Fluxmedicare est particulièrement dédié au traitement de la kératose actinique par photothérapie dynamique. Principalement localisées sur le visage, le cuir chevelu et le dos des mains, les kératoses actiniques sont des lésions cutanées précancéreuses généralement causées par des expositions non protégées au soleil. Leur traitement par photothérapie dynamique est efficace, mais sous sa forme conventionnelle peut être extrêmement douloureux pour les patients. Composé d’une source laser et d’un textile lumineux breveté à fibres optiques, Fluxmedicare permet ainsi de réaliser un traitement en PDT quasi indolore grâce à sa technologie innovante de diffusion lumineuse. Le textile lumineux à fibres optiques flexible s’adapte parfaitement à la morphologie du patient, il est intégré dans une gamme de formes Textlight dédiées aux différentes zones à traiter.

Professeur Laurent Mortier, chef de service dermatologie au CHU de Lille : "L’idée est d’utiliser un textile qui pourra avoir une conformation parfaite par rapport à la lésion à traiter, notamment sur le crâne qui est une zone convexe, la diffusion de la lumière au niveau de cette zone est relativement inhomogène. Avec le textile, l’idée est de faire un traitement tout aussi efficace que la photothérapie dynamique classique, mais qui devient indolore et donc plus efficace."