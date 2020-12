Fausse couche : symptômes, causes, consultation… l'éclairage du docteur Jimmy Mohamed

DÉCRYPTAGE

Christina, auditrice d'Europe 1 âgée de 34 ans, s'interroge sur les symptômes de la fausse couche au début d'une grossesse. Les saignements interviennent-ils systématiquement lors de cet épisode parfois douloureux ? Combien de temps faut-il attendre après cette interruption involontaire de la grossesse pour retomber enceinte ? Dans l'émission "Sans Rendez-vous", mercredi après-midi, avec Mélanie Gomez, le docteur Jimmy Mohamed répond aux questions de l'auditrice, mais aussi aux principales interrogations qui se posent sur la fausse couche, un phénomène pas si rare et assez mal connu.

Quels sont les symptômes d'une fausse couche ? Est-ce qu'il y a forcément un saignement ?

"Pas toujours. Le principal signe, ce sont effectivement les saignements lors du premier trimestre. Mais vous pouvez aussi avoir des douleurs abdominales. Malheureusement, on peut aussi s'en rendre compte de façon fortuite lors de l'échographie. On se rend compte que le fœtus ne fait pas une taille suffisamment grande par rapport au terme. Il n'a donc pas assez grandi. On fait souvent des prises de sang pour vérifier que le taux d'hormones est suffisamment bon ou encore que l'activité cardiaque s'est arrêtée au cours d'une échographie. Les deux points qu'il faut retenir sont souvent les douleurs abdominales et les saignements. Ce sont des signes qu'il ne faut pas négliger."

À l'inverse, des saignements sont-ils forcément un signe de fausse couche ?

"Évidemment, il y a d'autres causes. Parfois, il peut y avoir des petites "spottings" liés à la nidation, c'est-à-dire l'accrochage de l'œuf. Les saignements peuvent aussi être liés à un petit hématome ou un petit décollement placentaire qui impose une surveillance avec du repos. Les femmes ont alors un arrêt de travail.

Tant que l'on n'a pas fait de première échographie, on n'est pas sûr que l'embryon est au bon endroit et que le risque de grossesse extra-utérine est écarté. Evidemment, si vous avez des douleurs abdominales, des saignements, il faut appeler le gynécologue s'il est disponible ou aller aux urgences. N'ayez pas crainte d'engorger les urgences car elles servent à ça, en particulier lorsque vous êtes enceinte."

En début de grossesse, les femmes s'affolent parfois quand elles ont tout à coup les seins moins gonflés et plus de nausées. Est-ce un signe de fausse couche ?

"Ce sont ce qu'on appelle les signes "sympathiques" de grossesse. Ils sont liés à la bêta-hCG, l'hormone qui double toutes les 48 heures. Plus vous avez d'hormones, plus vous avez des symptômes. Si, tout d'un coup, vous n'avez plus du tout les seins tendus, plus de reflux, plus de nausées, ça peut être un signe de fausse couche. On sait également qu'après le premier trimestre, les nausées vont s'améliorer et qu'on s'adapte à cette hormone. C'est un des signes de la fausse couche, mais ce n'est pas le seul. En tout cas, au moindre doute, il ne faut pas hésiter à en parler à la sage-femme."

Connaît-on les causes des fausses couches ?

"Si jamais vous faites une fausse couche au premier trimestre, c'est lié au fait que l'embryon n'était probablement pas viable, qu'il y avait des anomalies génétiques et que le bébé aurait été très gravement malade si la grossesse était allée à son terme. C'est donc une forme de sélection pour éviter de poursuivre la grossesse. C'est quelque chose qui reste très fréquent : 15% des grossesses vont aboutir à une fausse couche. Ce n'est la faute de personne et c'est la nature qui le veut ainsi. Ce risque augmente avec l'âge. Il est de 12% quand vous avez 25 ans, par cycle. Il passe à 50% lorsque vous avez 40 ans."

Découvrez "Sage-Meuf", le podcast qui brise les tabous sur la maternité La naissance d'un enfant est une déflagration. Vie de couple, charge mentale, sexualité... Tout est chamboulé. Dans "Sage-Meuf", Anna Roy, sage-femme et chroniqueuse à la Maison des Maternelles sur France 4, donne la parole aux parents et brise les tabous autour de la maternité. Chaque mercredi découvrez des témoignages intimes et des conseils pratiques pour vivre au mieux cette folle aventure. >> Et retrouvez les épisodes sur notre site Europe1.fr, Apple podcasts, Google Podcasts, Dailymotion, YouTube ou vos plateformes d’écoute habituelles.

Si on pense qu'on fait une fausse couche, faut-il absolument consulter ou est-ce que cela peut "passer tout seul" ?

"Oui, il faut toujours consulter. À ce moment-là, on va avoir une échographie pour vérifier qu'il y a bien une fausse couche et que tout est expulsé. Si jamais il y a de la rétention, il y a un risque d'infection secondaire. En règle générale, les femmes consultent toujours."

Au bout de combien de temps après une fausse couche peut-on espérer avoir à nouveau une grossesse ?

"Dès que vous vous sentez prête. Il n'y a pas de délai, ni un mois ni deux mois… Vous pouvez prendre une contraception s'il vous faut une période d'adaptation. C'est à vous d'en discuter et de le décider."