EXCLU - Lundi matin, jour le plus à risque pour les maladies cardiovasculaires

Prenez garde au lundi matin. Des études scientifiques l'ont déjà montré, le retour sur le chemin du bureau est le jour où les risques cardiovasculaires sont les plus élevés. Mais pour la toute première fois, Withings, a démontré ce phénomène à grande échelle auprès de 700.000 utilisateurs de ses balances connectées et de ses tensiomètres. Une des causes évoquées par les experts est que cette période est synonyme de stress et d’anxiété.

Pour de nombreux Français, le lundi matin est synonyme d'angoisses. La boule au ventre, Stiva, consultante en finance, n'y échappe pas. "Le lundi matin, je me mets en mode robot. Je sais que ça va être difficile, je vais un peu subir la journée. À partir du moment où lundi est passé, je commence à souffler, je sais que la semaine est bien entamée", déclare-t-elle à Europe 1. D'après une étude Yougove, 40% des Français identifient le lundi comme le jour qu’ils aiment le moins. Le réveil qui sonne, la reprise du travail, les collègues qu'on ne veut pas forcément voir, ce cocktail de contrariétés peut avoir de lourdes conséquences.

Le stress, pire ennemi du cœur

Le stress monte et fait grimper la pression artérielle, détaille le Professeur Stéphane Laurent, cardiologue. "Du lundi au dimanche, la pression artérielle baisse au cours de la journée. Ça veut dire que la moyenne du lundi est supérieure à celle du mardi, du mercredi, etc. C’est le lundi matin que la pression est la plus élevée et l’ensemble des modifications du système artériel est le plus à risques de complications".

Plus la pression artérielle est élevée, plus le cœur pompe vite et fort. Dans la durée, les risques d’infarctus ou d'AVC augmentent. Pour éviter les risques du lundi, les experts préconisent de mettre en place un rituel détente dès le dimanche soir. Méditer ou regarder un film pour se recentrer sur le moment présent peuvent être des solutions.