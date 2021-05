Est-ce dangereux de prendre des bains de bouche quotidiennement ?

On ne saurait négliger son hygiène bucco-dentaire. Se brosser régulièrement et soigneusement les dents n'est pas seulement une manière de combattre la mauvaise haleine, l'apparition des caries ou la formation du tartre. C'est aussi une façon de préserver sa santé, car les rages de dents peuvent être incriminées dans des pathologies bien plus graves, comme l'endocardite. L'utilisation d'un bain de bouche permet de compléter le brossage, mais ces produits qui donnent parfois l'impression de brûler nos gencives peuvent-ils être utilisés de manière anodine ?

Au micro de Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1, le docteur Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et membre de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, répond à un auditeur qui se demande s'il n'utilise pas trop de bains de bouche.

La question d'Yvan de Metz :

"J'utilise des bains de bouche tous les jours mais on m'a dit que ça n'était pas bon d'en utiliser trop souvent, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Serait-ce dangereux pour moi d'en avoir trop pris ?"

La réponse du docteur Christophe Lequart :

"On distingue deux types de bains de bouche : les bains de bouche à visée thérapeutique et les bains de bouche à usage quotidien. Les bains de bouche à visée thérapeutique sont ceux qui sont prescrits par un dentiste, pour une durée limitée, parce qu'une utilisation prolongée peut entraîner une déstabilisation de la flore buccale. Ils peuvent même déclencher l'apparition de mycoses parce qu'on a détruit trop de bactéries.

Et puis il y a des bains douches à usage quotidien, qui permettent de limiter l'adhésion de la plaque dentaire sur la surface des dents. Enrichis en fluor, ils permettent de lutter contre la formation des caries. Il y a aussi des bains de bouche à usage quotidien pour traiter les problèmes de mauvaise haleine.

Il faut donc vraiment faire attention dans le choix de son bain de bouche, entre ceux que vous pouvez utiliser tous les jours, et ceux qui sont prescrits par votre dentiste pour une durée limitée."