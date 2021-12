Énergie, alimentation... Pourquoi le pouvoir d'achat des Français devrait baisser en 2022

Selon l'Insee, le pouvoir d'achat des Français va baisser en 2022. Une dépense va même particulièrement peser sur les dépenses des ménages : la facture énergétique. Sur l'année 2021, une hausse du prix de l'énergie a déjà été observée à hauteur de 30 euros par mois et par foyer par rapport à 2019, d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La moitié de cette hausse est notamment due à l'augmentation du prix du gaz puisque celui-ci a augmenté de 40% par rapport à 2019. Mais ce n'est pas tout. Le prix de l'essence est lui aussi en cause. En effet, on dépense en moyenne 8 euros de plus par mois pour nos véhicules. Et vient également s'ajouter à cela la hausse des prix de l'électricité.

Une perte du pouvoir d'achat à prévoir

La situation ne devrait malheureusement pas s'arranger en 2022. L'Insee table sur une perte du pouvoir d'achat entraînée notamment par le fait que les Français recevront moins d'aides qu'en 2021 - année lors de laquelle le chèque énergie a été rallongé de 100 euros et où une indemnité inflation de 100 euros a également été décidée.

Cette hausse des prix de l'énergie devrait en plus s'ajouter celle des prix des produits manufacturés et des produits alimentaires. Selon les dernières estimations de l'Insee, l'inflation devrait en effet s'élever à 2,5% début 2022.