Endives, radis noir, kiwi... Ces aliments à déguster pour bien passer l'hiver

Que faut-il manger pour passer l'hiver en bon santé ? C'est la question à laquelle a répondu la diététicienne et nutritionniste Solveig Darrigo-Dartinet dans l'émission La table des bons vivants diffusée samedi sur Europe 1 et présentée par Laurent Mariotte. Pour celle qui milite pour une cuisine "simple, saine et savoureuse", il faut privilégier certains aliments phares et adopter quelques astuces pour ne pas avoir à se priver des raclettes et fondues.

Quels produits choisir ?

De saison et réputées bonnes pour le foie, les endives figurent en bonne place dans la liste de Solveig Darrigo-Dartinet. "C'est riche en fibres et ça favorise un bon transit intestinal", explique-t-elle. C'est aussi le cas du radis noir, connu pour drainer l'organisme, dont on peut garder la peau avant de le consommer. "On le propose un peu en excès après les fêtes dans des jus (...), je n'irais pas jusque-là", nuance toutefois la diététicienne.

Quant à la vitamine C, contenue dans les agrumes, elle doit bien sûr faire partie de notre alimentation. "Pas forcément comme on le recommande souvent, avec un jus de citron le matin à jeun (...), ce n'est pas la bonne formule", estime Solveig Darrigo-Dartinet. La diététicienne préfère plutôt un "kiwi coupé en morceaux le matin", car "un bon kiwi ça fait quasiment le quota de vitamines C pour la journée".

Et cela ne sert à rien d'en prendre trop : "C'est environ 110 milligrammes par jour. C'est à peu près un kiwi ou à peu près deux fruits comme deux clémentines à deux moments de la journée."

Outre la vitamine C, la vitamine D, que l'on retrouve dans le foie de morue, les boîtes de sardines ou encore le maquereau, est aussi essentielle. "Essayez de ne pas négliger ces sources là", conseille Solveig Darrigo-Dartinet.

Par ailleurs, les plats mijotés, comme le pot-au-feu ou le bœuf bourguignon, sont plutôt complets et équilibrés. Et dans le dernier cas, pas d'inquiétude à avoir concernant le vin rouge prévu dans la recette. "Comme ça bouillonne, il y a une évaporation des calories de l'alcool, donc c'est un plat qui est beaucoup moins gras qu'une entrecôte grillée", explique Solveig Darrigo-Dartinet.

Faut-il manger plus en hiver qu'en été ?

"On est quand même dans des pays industrialisés, donc on n'a pas forcément besoin de lutter contre le froid. On a nos doudounes, le chauffage à la maison..." prévient notre diététicienne. "L'énergie et les calories dont on a besoin, ce n’est pas forcément une grosse quantité supplémentaire par rapport à l'été", tranche-t-elle.

Il reste cependant nécessaire de manger certaines graisses donc il ne faut pas négliger "les vinaigrettes avec de bonnes graisses", c'est-à-dire à base d'huile de noix ou de colza par exemple.

Faut-il bannir les raclettes et les fondues ?

Comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser, notamment à cause du sel. "Le problème n'est pas que le gras, la charcuterie et le fromage sont un condensé de sodium", rappelle Solveig Darrigo-Dartinet, qui donne un conseil pour garder la ligne : accompagner sa raclette ou sa fondue d'une salade d'endives et de légumes car "le sodium, son antidote, c'est le potassium. Et le potassium c'est dans tous les végétaux".