Coronavirus : 613 personnes contaminées en France, 190 de plus en 24 heures

Le coronavirus a continué de se propager en France vendredi avec deux morts et 190 nouveaux cas annoncés vendredi par le ministère de la Santé. Une nouvelle étape a été franchie puisque c'est la plus importante augmentation de cas confirmés en une journée depuis le début de la crise.

Les principales informations 190 nouveaux cas ont été annoncés vendredi, portant à 613 le nombre total de cas confirmés depuis janvier. 9 personnes sont mortes.

Dans les départements de l'Oise et du Haut-Rhin, crèches, maternelles, collèges et lycées vont fermer pour 15 jours

Plus de 100.000 personnes ont été infectées dans le monde

Neuf morts et 613 cas confirmés en France, Macron en appelle au "bon sens"

À ce stade, 613 cas positifs, et neuf morts ont été confirmés depuis fin janvier, et la hausse est de plus en plus marquée. "L'objectif des autorités sanitaires est de ralentir la propagation du virus sur le territoire. Freiner cette diffusion, c'est atténuer l'impact sur la population lors du passage au stade 3, le pic d'épidémie en sera d'autant limité", a souligné le ministère se la Santé dans un communiqué. Les treize régions métropolitaines sont désormais touchées, tout comme la Guadeloupe et la Guyane en Outremer. Seuls la Martinique, Mayotte et la Réunion sont exempts de cas avérés.

L'Oise, avec 105 cas, est la situation de regroupement la plus importante des six. Dans le département, où plus d'une centaine de cas y ont été dénombrés, et où neuf communes restent confinées, des personnes âgées refusent désormais les visites de leurs aides à domicile par crainte d'être contaminées. Une société de Crépy-en-Vallois constate déjà une baisse de 10% de son activité.

Emmanuel Macron est arrivé vendredi matin dans une maison de retraite de Paris dans le cadre de la mobilisation nationale contre le coronavirus qui affecte plus gravement les personnes âgées. Le chef de l'Etat a été accueilli dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Péan, dans le XIIIe arrondissement, par le personnel soignant avec lequel il devait s'entretenir avant de rencontrer des résidents au cours du déjeuner. Objectif : "Réaffirmer son soutien au personnel des Ehpad, des hôpitaux et des maisons de santé qui sont fortement mobilisés pour éviter les contaminations au sein des établissements". Il en a profité pour appeler à respecter des "mesures de bon sens" et à protéger les plus fragiles, en limitant par exemple "au strict nécessaire" les visites aux personnes âgées, les plus vulnérables", a-t-il insisté

Un député LR et un salarié de l'Assemblée nationale infectés

Un député LR du Haut-Rhin est atteint du coronavirus et hospitalisé en "réanimation", un salarié de l'Assemblée nationale est aussi infecté et un autre cas est "suspect", a indiqué la présidence de l'Assemblée jeudi soir. Il s'agit du député Jean-Luc Reitzer, hospitalisé dans un état sérieux à Mulhouse. Le salarié infecté travaille "à la buvette des députés" et est confiné à domicile, indique encore le palais Bourbon.

Fermeture des crèches, maternelles, collèges et lycée dans l'Oise et le Haut-Rhin

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé vendredi la fermeture à partir de lundi des crèches, maternelles, collèges et lycées, pour 15 jours, dans les départements de l'Oise et du Haut-Rhin où le coronavirus "circule avec beaucoup d'intensité". Dans ces deux départements est instaurée la "limitation de tous les rassemblements, sauf ceux qui sont essentiels à la vie sociale et démocratique", a ajouté le chef du gouvernement, qui a également "invité les personnes fragiles, compte tenu de leur état de santé original, d'affections de longue durée ou chroniques, compte tenu de leur âge, à rester dans toute la mesure du possible à leur domicile".

Plus de 100.000 personnes infectées dans le monde

Le nombre de cas dans le monde a atteint les 100.000, dont plus de 3.400 décès dans 91 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi vers 16h. Au total 100.002 personnes ont été contaminées et 3.406 sont décédées. La hausse -- 2.492 nouvelles contaminations rapportées depuis jeudi à 17h -- est notamment liée à l'augmentation des cas en Iran, avec 1.234 nouveaux cas.

En Italie, où le gouvernement a décidé de la fermeture de toutes les écoles et universités à partir de jeudi, la situation s'est encore aggravée. Le pays a enregistré 49 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, soit 197 morts au total depuis le début de l'épidémie, selon un nouveau bilan publié vendredi par la Protection civile. L'Italie est le troisième pays le plus touché au monde derrière la Chine et la Corée du Sud.

La classique cycliste italienne Milan-Sanremo, qui était prévue le 21 mars, a été annulée en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi la société organisatrice de la course (RCS). Une autre course importante, Tirreno-Adriatico, programmée la semaine prochaine (11-17 mars), est également annulée