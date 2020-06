Comment diagnostiquer et compenser la dyslexie ?

INTERVIEW

En France, environ 8% des élèves d'une classe d'âge souffrent de troubles de l'apprentissage. Dans 4 à 6% des cas, il s'agit de dyslexie, estime la Fédération française des DYS. "Malheureusement, encore beaucoup de dyslexiques ne sont pas diagnostiqués", regrette le docteur Louis Vera, pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, invité de Sans Rendez-vous mardi. La dyslexie est un trouble de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, notamment de l'orthographe. "L'enfant prend du retard dès les plus petites classes", précise Louis Vera. Un élève qui ne peut pas lire de manière fluide, qui ne sait pas lire sans s'arrêter pour déchiffrer un mot ou une syllabe, qui a une lecture très hachée ou qui peine à comprendre le sens de ce qu'il lit, peut faire l'objet d'un diagnostic.

Comment diagnostiquer la dyslexie ?

En cas de doute, il convient de faire passer aux enfants un bilan du langage oral et écrit chez un orthophoniste. Chez les plus jeunes, les difficultés à apprendre à lire et écrire sont les principaux signes. Chez les adolescents qui n'ont pas été diagnostiqués avant, on remarque souvent de grandes difficultés à apprendre une langue étrangère.

Plus courante chez les garçon (quatre cas sur cinq), la dyslexie se transmet par ailleurs de génération en génération. "La dyslexie est souvent un trouble héréditaire. On le recherche au sein des familles", explique Louis Véra. Il arrive que le diagnostic d'un enfant permette d'identifier un trouble dont l'un de ses parents a souffert sans l'avoir nommé.

Attention toutefois à ne pas se précipiter. "Un enfant qui ne lit pas de manière fluide en CP, c'est normal", précise Louis Véra. Il invite les parents à se tourner vers un orthophoniste si l'enfant a toujours des difficultés en fin de CE1.

Peut-on soigner la dyslexie ?

Non, mais on peut apprendre à la compenser. "Quand on est dyslexique, on le reste à vie", affirme Louis Véra. Une fois le diagnostic posé, des séances hebdomadaires avec un orthophoniste sont recommandées. Des aménagements scolaires peuvent aussi être adoptés. "On peut aider le jeune en lui lisant les consignes à haute voix par exemple, ou lui donner des dictées à trous plutôt que des dictées standard", conseille Louis Véra.

Malheureusement, explique-t-il, les enseignants sont encore trop peu formés. "Ils ne sont pas assez informés sur les aménagements à mettre en place", regrette le pédopsychiatre. Retirer des points à un élève dyslexique sur un contrôle de maths à cause de son orthographe a par exemple un effet particulièrement décourageant. "Je rappelle toujours à mes petits patients qu'on ne peut pas être bon partout... Il ne faut surtout pas s'inquiéter : quand on est dyslexique on a bien d'autres points forts."