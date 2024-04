Don de sang : des besoins importants avant les ponts de mai

"Les jours fériés et les ponts entrainent une baisse de la collecte. Par exemple, avec le weekend de Pâques, c'est environ 10.000 'poches' qui n'ont pas pu être collectées", a souligné dans un communiqué mercredi Hervé Meinrad, directeur de la collecte et de la production à l'EFS. Chaque année, le mois de mai est une période "sensible", souligne l'Etablissement français du sang.

Les nombreux jours fériés qui le composent sont autant de jours de collecte en moins. Et dans le même temps, "les besoins en transfusions restent élevés", avertit-il, estimant à 20.000 le nombre de dons qui ne se feront pas à cause des congés de mai. Près de 180.000 rendez-vous sont encore à pourvoir en avril, poursuit l'EFS, incitant "toutes les personnes qui peuvent donner leur sang à prendre rendez-vous dès aujourd'hui".