Diététique : sorbet ou crème glacée, que faut-il privilégier ?

Une balade en bord de mer, avec une glace à la main. C’est le rituel de beaucoup de Français en vacances. Mais quelles sont les conséquences de ce petit plaisir coupable sur notre ligne et notre santé ? La docteure et chroniqueuse sur Europe 1 Brigitte Milhau vous dit tout sur ces sucreries estivales.

"Les glaces sont-elles caloriques ? Tout dépend desquelles. Il en existe deux principales sortes. Les glaces peuvent se composer de produits laitiers (lait ou crème), ce sont alors des crèmes glacées. Parfois, il y aussi du beurre, un peu de sucre et des arômes. Elles peuvent être au chocolat, à la vanille, aux fruits, voire même au fromage. Oui, les glaces au maroilles existent, tout peut arriver !

Deuxième sorte de glaces : les sorbets. Ils sont composés essentiellement d'eau, de sucre et de fruits. Ils doivent absolument contenir au minimum 15% de fruits ou 35% de pulpe.

Un sorbet fait-il moins grossir qu'une glace ?

Contrairement aux idées reçues, le sorbet n’est pas si light que ça. Si l’on compare les calories pour 100 grammes soit deux boules de glace : elles s'élèvent à 130 pour la crème glacée et 100 pour le sorbet. Il y a tout de même une différence. Les glaces sont plutôt chargées en lipides, en gras donc, et les sorbets sont plus fournis en sucre.

Attention, cela n'est qu'une moyenne. Si vous achetez des glaces à l'américaine avec des noix de pécan, du caramel ou des morceaux de chocolat... Cela peut se transformer en véritable bombe calorique !

Quand est-il préférable de les consommer ?

Les glaces sont toujours moins caloriques qu'un gâteau. Il est préférable d'ailleurs de les consommer en fin de repas. Si elles sont consommées entre les repas, la sécrétion d'insuline va favoriser le stockage des graisses.

Enfin, il vaut mieux éviter les glaces chez les tout-petits. Ça peut perturber leur système digestif. Même chose pour les migraineux, elles peuvent déclencher des maux de tête."