Covid : une 3e dose de vaccin recommandée pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles

La Haute autorité de santé (HAS) a proposé mardi une dose de rappel du vaccin contre le Covid à toutes les personnes de 65 ans et plus ainsi qu'à celles présentant des risques de formes graves. L'infectiologue et présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute autorité de santé, Elisabeth Bouvet, invitée dans l'émission Europe Midi mardi, explique cette incitation au rappel "destinée à protéger au mieux dans les mois qui viennent" les personnes fragiles.

Les données doivent encore "être confirmées"

"A ce stade, la Haute autorité de santé propose, mais ne recommande pas formellement, sur la base de données assez convergentes mais qui méritent encore d'être confirmées pour certaines d'entre-elles, d'envisager de faire un rappel de vaccination pour les personnes qui ont plus de 65 ans et pour celles qui ont des facteurs de risque Covid", nuance Elisabeth Bouvet.

Pour une véritable recommandation, la Haute autorité de santé a effet besoin de l'aval du gouvernement et de celui de l'Agence européenne du médicament. "Pour l'instant, ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché est donnée pour une vaccination avec deux doses. Une troisième dose mérite des vérification surtout en terme de tolérance", poursuit l'infectiologue. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé lundi soir une prochaine campagne de rappel vaccinal pour ce public, plus large qu'initialement envisagé, tout en disant attendre une confirmation de la HAS.

Un rappel anti-Covid en même temps que le vaccin contre la grippe

L'autorité propose également de "simplifier le parcours vaccinal" des personnes concernées "en administrant le vaccin contre la grippe et celui contre la Covid de manière concomitante" à partir de fin octobre. "Ce sont des personnes qui, de manière générale, sont vaccinées tous les ans contre la grippe et donc, au moment de leur vaccination, on leur fera également le rappel du vaccin anti-Covid", confirme Elisabeth Bouvet.

La présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute autorité de santé précise que le rappel peut être injecté 6 à 12 mois après la seconde dose.