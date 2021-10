Covid, asthme, Sida, cancers, antibiorésistance : Europe 1 partenaire du Pasteurdon

Une nouvelle fois, Europe 1 s'associe à l’Institut Pasteur pour sa 15e campagne d'appel aux dons, du 6 au 10 octobre. L’an dernier, elle avait permis de collecter plus de trois millions d’euros et de contribuer à financer près de 20 programmes de recherches sur la Covid-19, d’expérimenter un vaccin contre l’asthme et d’avancer encore un peu plus dans le combat contre le SIDA. Ces fonds, indispensables au fonctionnement de l’Institut, permettent de financer les ressources nécessaires aux équipes pour conduire leurs travaux de recherche et développer les technologies de pointe. L’Institut Pasteur fait également avancer la recherche contre les cancers ou l'antibiorésistance.

Ce jeudi et ce vendredi, nous diffusons des messages d’appel aux dons avec les voix d’Alexandra Lamy et de Mélanie Gomes, notre marraine, présentatrice de l'émission Bienfaits pour vous. Le Pr Olivier Schwartz, directeur de l’unité virus et immunité de l’Institut Pasteur, est d'ailleurs son invité de 11h à 12h30. Vous pourrez l'écouter ou le réécouter par ici.

Le public est par ailleurs invité à suivre une émission digitale avec des chercheurs prestigieux pour comprendre la portée des dernières avancées scientifiques et médicales. Pour découvrir la mobilisation de l’Institut Pasteur et les avancées des chercheurs sur trois questions de santé publique incontournables, rendez-vous ce jeudi à 15h sur pasteurdon.fr :

Covid-19 : Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Réponses sur le virus, les variants et l’immunité avec Etienne Simon-Lorière, Responsable du groupe génomique évolutive des virus avec ARN et Lisa Chakrabarti, chercheuse dans l’unité Virus et immunité.

Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Réponses sur le virus, les variants et l’immunité avec Etienne Simon-Lorière, Responsable du groupe génomique évolutive des virus avec ARN et Lisa Chakrabarti, chercheuse dans l’unité Virus et immunité. Cancers : Nouvelles connaissances, nouvelles avancées. Réponses sur les nouvelles perspectives de lutte contre la 1ère cause de mortalité en France avec Ludovic Deriano, Responsable de l’unité Intégrité Génome immunité et cancer.

Nouvelles connaissances, nouvelles avancées. Réponses sur les nouvelles perspectives de lutte contre la 1ère cause de mortalité en France avec Ludovic Deriano, Responsable de l’unité Intégrité Génome immunité et cancer. Antibiorésistance : Est-ce la nouvelle menace que nous devons craindre ? Réponses à cette nouvelle menace avec Mélanie Hamon, Responsable de l’unité Chromatine et Infection

Pour en savoir plus sur les enjeux, vous pouvez aussi écouter notre interview de Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur, en cliquant ici ou en écoutant la rediffusion ci-dessous :