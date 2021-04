Covid-19 : toujours près de 6.000 patients en réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation était en légère hausse dimanche, toujours à un peu moins de 6.000, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Au total, on comptait 5.978 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) contre 5.958 malades la veille. En 24 heures, 218 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 348 patients la veille.

6.000, un chiffre en-deçà du pic de la première vague

Depuis une dizaine de jours, le nombre de patients en réanimation est proche de 6.000. Un chiffre en-deçà du pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7.000) mais supérieur à celui de la deuxième vague à l'automne (4.900).

Le nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés est à 30.287 contre 30.100 samedi. 881 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures contre 1.368. Concernant les décès, 145 personnes sont mortes du Covid-19 dans les dernières 24 heures, contre 220 la veille.

25.000 nouveaux cas de Covid enregistrés

Du côté des contaminations, 24.465 nouveaux cas ont été répertoriés contre 32.633 la veille. Le taux de positivité - pourcentage de personnes contaminées parmi celles qui sont testées - s'établit à 10% (sur les sept derniers jours, consolidé à J-3). Concernant les décès, 145 personnes sont mortes du Covid-19 dans les dernières 24 heures, contre 220 la veille, pour un total de 102.887 depuis le début de l'épidémie (dont 76.676 à l'hôpital) .

Enfin, sur le plan de la vaccination, 14.096.492 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin et 5.539.585 personnes ont reçu les deux doses, selon la Direction générale de la santé (DGS).