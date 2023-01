Covid-19 : pourquoi il faut se méfier du sous-variant XBB1.5

Le sous-variant d'Omicron XBB.1.5, qui est majoritaire aux États-Unis (82% des cas), est à ce jour le sous-variant le plus transmissible du Covid-19 et menace de devenir la souche dominante en Europe d'ici un à deux mois d’après l'agence de santé de l'Union européenne ECDC. Pour l'instant, l'expérience américaine montre que ce variant n'est pas plus dangereux que les précédents, mais sa forte contagiosité pourrait avoir des conséquences dramatiques, notamment sur la mortalité.

En effet, mathématiquement s'il y a plus de personnes contaminées, plus de malades sont susceptibles de mourir du Covid. Surtout les plus fragiles regrette Antoine Flahaut, épidémiologiste. "Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les gens qui sont très immunodéprimés, pour les gens qui sont très âgés. Parce que ces vagues, comme on le sait, fauchent malheureusement des vies."

Pics de contaminations

La forte contagiosité du sous-variant XBB 1.5 a une autre conséquence : cela entraîne des pics de contaminations. Plus il y a de personnes infectées, plus le risque de création d'un nouveau variant augmente. "Les nouveaux variants sont sélectionnés parce qu'ils sont plus transmissibles que les précédents. Donc, on peut déjà prédire que le variant de la 11ᵉ ou de la 12ᵉ vague, puisqu'on va peut-être en effet en avoir une 10ᵉ dans quelques semaines avec ce variant nord-américain, sera encore plus surpuissant en termes de transmissibilité", souligne l'épidémiologiste.

Pour éviter qu'un nouveau variant plus virulent n'apparaisse, l'épidémiologiste préconise de porter un masque dans les lieux clos et aérer les pièces au moins dix minutes toutes les heures.