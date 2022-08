Covid-19 : le point sur les nouveaux vaccins bientôt mis sur le marché

L'épidémie de Covid-19 recule mais peut repartir à tout moment à cause des variants. La France a enregistré 27.000 cas mercredi, soit un tiers de moins qu'il y a une semaine. Face aux risques de reprise, un nouveau vaccin spécifiquement conçu pour les souches B.A4 et B.A5 d'Omicron par le laboratoire Pfizer arrive très prochainement. Si ces sous-variants sont jugés moins dangereux, ils se transmettent beaucoup plus facilement et cela entraîne une saturation des hôpitaux. Une situation à éviter pour les prochaines vagues.

Deux nouveaux vaccins approuvés pour septembre

L'Agence européenne du médicament vise une autorisation de ce nouveau sérum d'ici à l'automne, une période où il devrait y avoir un nouveau pic de contaminations. Avant ce vaccin, les autorités devraient approuver deux nouveaux vaccins dans le courant du mois de septembre. Pfizer et Moderna ont développé un sérum avec la souche de Covid originale et le premier sous-variant d'Omicron, le BA.1.

Enfin, pour compléter la gamme de vaccins proposés, le ministère de la Santé confirmait le mois dernier l'arrivée d'un vaccin français, Sanofi, et un autre du laboratoire espagnol Hipra. Tous les deux seraient utilisés en dose de rappel, mais pour l'instant, aucune date de mise sur le marché n'a été communiquée.