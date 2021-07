Covid-19 en France : face à une situation qui se dégrade, "il est important d'anticiper"

INTERVIEW

La Réunion et la Martinique se reconfinent. Mais pourquoi les chiffres de la contamination explosent-ils ? Invité d'Europe 1, Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille évoque plusieurs raisons. Parmi elles, un relâchement des mesures barrières, et un faible taux de vaccination dans les territoires concernés. Face à une situation qui dégénère en divers endroits, l'épidémiologiste invite les autorités à anticiper.

Les jeunes, particulièrement touchés

La situation inquiète en outre-mer, mais également dans plusieurs départements de l'Hexagone - notamment dans le Grand Est - où le taux d'incidence atteint 50 pour 100.000 habitants. Selon l'ARS, les jeunes entre 20 et 29 ans sont les plus touchés. Un phénomène qui, selon Philippe Amouyel, s'explique principalement par le calendrier de la campagne de vaccination.

"C'est là que le virus circule le plus", affirme Philippe Amouyel. "Cette population de moins de 50 ans a pu commencer à se faire vacciner à partir du 15 juin, donc elle n'a pas encore eu le temps d'avoir son process à deux doses", poursuit l'épidémiologiste. "Donc la circulation est forte".

"Se préparer à mettre en place des mesures de restriction"

Si la situation dans ces régions de l'Est n'ont rien à voir avec celle rencontrée dans certains territoires d'outre-mer, Philippe Amouyel évoque des seuils préoccupants, notamment dans le Bas Rhin où le taux d'incidence s'élève à 160, "avec des pics sur les grandes villes". En effet, dit-il, Strasbourg affiche un taux quasiment double. "D'où l'idée éventuellement de commencer à se préparer à mettre en place des mesures de restriction."

"Il est important d'essayer d'anticiper", insiste Philippe Amouyel. "Cette décision d'éventuellement mettre en place des restrictions pourrait être un outil permettant de réduire la circulation."