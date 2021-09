Covid-19 : Bientôt un vaccin en spray nasal ?

DÉCRYPTAGE

Cela pourrait être la solution ultime contre le Covid-19. Des chercheurs français planchent sur un vaccin nasal. C'est un vaccin qui serait administré par le nez. Il pourrait compléter voire remplacer à terme, les vaccins par injection. C'est le but recherché par l'Inrae (l’Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et l'Université de Tours. En plus de protéger contre le virus, ce vaccin nasal empêcherait tout risque de contamination et donc tout risque de propagation du virus.

Une solution qui viendrait compléter les vaccins par injection au début

En quoi consiste ce vaccin ? Ce vaccin miserait sur l'immunité muqueuse. Pour que votre nez puisse se doter de ce rempart puissant, le vaccin par voie nasale diffuseraient dans chaque narine des protéines vaccinales encapsulées dans des nanoparticules. C'est une solution qui viendrait compléter les vaccins actuels par injection.

Huit vaccins en spray nasal en phase d'évaluation

"L'idée d'un vaccin par voie nasale serait de contribuer à cette protection contre la maladie et d'apporter en supplément une protection contre la contagiosité de la maladie et de pouvoir protéger les individus pour qu'ils ne soient plus contagieux entre eux", explique Mathieu Epardaud, chargé des essais précliniques à l'Inrae. "Cela pourrait être vraiment la solution pour pouvoir retourner à la vie, avant l'épidémie. Car on aura plus besoin de porter un masque et on n'aura plus besoin d'effectuer les gestes barrières", évoque-t-il.

Il y a actuellement huit vaccins en spray nasal anti-Covid en phase d'évaluation clinique, répertorié par l'Organisation mondiale de la santé.