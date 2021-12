Covid-19 : à Nice, les pharmacies gèrent les ruptures de stocks d’autotests avant Noël

REPORTAGE

C'est la ruée vers les autotests anti-Covid. D’après les informations d'Europe 1, les deux tiers des pharmacies en France n’ont pas d’autotests. C'est une pénurie qui est due aux retards de livraison des tests puisque tous les établissements en ont commandé en même temps après les annonces du conseil sanitaire de lundi. À Nice notamment, il est quasiment impossible de trouver des autotests en pharmacie. "Ici, il n'y en avait pas, je vais aller en voir une autre", explique une Niçoise. Pour en trouver, pas d'autre choix que d'aller de pharmacie en pharmacie.

"On reçoit les autotests au compte-gouttes"

Les officines, comme sur l'avenue Jean-Médecin à Nice, sont pour la plupart en rupture de stock. "C'est une denrée rare parce qu'on a du mal à être fourni par les fournisseurs", assure une pharmacienne. "Ils ont du mal à nous en envoyer, on les a au compte-gouttes." Une situation d'autant plus complexe que la demande est très forte. Même constat dans le Vieux-Nice, à la pharmacie de l'Opéra. "On a vendu tous nos autotests en une heure samedi matin et depuis, on en a plus", détaille une pharmacienne. "Les gens sont motivés parce qu'ils veulent prendre des précautions pour les fêtes."

Beaucoup regrettent de pas avoir anticipé

Du côté des consommateurs, l'idée est d'être raisonnable avant les fêtes. Pour Sylvie, c'est la première tentative. "Ma maman est inquiète, et je sais que mon mari ne va pas vouloir se faire tester, alors je préfère acheter un autotest", raconte-t-elle. Et pour éviter d'être en rade, Sylvie veut en acheter le plus possible : "Là ma fille me dit d'en prendre cinq, mais je ne sais pas si on va trouver ça."

À la sortie de la pharmacie, la mère de famille ressort les mains vides. Même désillusion pour Vladimir, qui n'a pas dit son dernier mot. "Je vais essayer de trouver une autre pharmacie, parce que j'ai des malades proches de moi, donc je fais un test pour m'assurer que moi, c'est bon." Face à la pénurie, beaucoup regrettent déjà de n'avoir pas anticipé plus tôt l'achat de ces autotests.