Coronavirus : le sport professionnel va bénéficier de dérogation au couvre-feu

Les sportifs professionnels bénéficieront d'une dérogation en Ile-de-France et dans les huit villes où a été décrété un couvre-feu à partir de 21 heures à compter de samedi mais les compétitions seront à huis-clos si elles se déroulent après 21 heures, a appris l'AFP auprès du ministère des Sports mercredi. "Il y aura une possibilité de dérogation, avec ou sans public selon l'heure", a-t-on précisé au ministère, après l'annonce d'Emmanuel Macron de l'instauration d'un couvre-feu pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Avancer les matchs avant 21 heures ?

Cette dérogation va permettre aux divers championnats et compétitions de se poursuivre : ainsi le Paris SG devrait pouvoir accueillir Manchester United, mardi, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Mais ce match, programmé à 21 heures, se disputerait alors à huis clos. Interrogé sur le fait de savoir si des compétitions pourraient être avancées avant 21 heures pour pouvoir recevoir un minimum de spectateurs, le ministère des Sports a répondu que les ligues et les clubs pouvaient "adapter et modifier" leur organisation.

Entre les cas de Covid, entrainant des annulations de matches comme celui entre Villeurbanne et l'Étoile Rouge Belgrade en Euroligue de basket, et la jauge limitée de spectateurs à 1.000 dans certaines villes de France, le sport professionnel est mis à rude épreuve.