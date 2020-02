Coronavirus : la plateforme téléphonique du gouvernement a déjà reçu plus de 24.000 appels

REPORTAGE

Alors que le coronavirus continue de se propager, la population demeure de plus en plus inquiète. Mise en place mardi, la plateforme téléphonique du gouvernement en témoigne. Mercredi, ce sont 26.000 appels qui ont été reçus, un record. Si bien que jeudi, face à un nombre croissant d'appels, les conseillers n'ont quasiment pas retiré leurs casques de l'après-midi. Certains n'ont même pas pu prendre de pause, à l'instar de Géraldine.

"Par mesure de prévention, on va vous demander de rester 14 jours chez vous et de surveiller votre température deux fois par jour", conseille-t-elle à son interlocuteur, un homme qui revient d'un séjour à Singapour.

De 50 à 120 conseillers

Parmi les questions vectrices d'inquiétude : la conduite à adopter au retour d'une zone à risque, ou encore l'indemnisation en cas d'absence au travail si le salarié est placé à l'isolement. Si l'appelant a une question d'ordre médical, en revanche, l'opérateur se chargera de le réorienter vers le 15.

Si au démarrage de la cellule, le dispositif prévoyait le déploiement de 50 conseillers, tous les appels reçus ces trois derniers jours ont nécessité la réquisition d'opérateurs supplémentaires. "On a renforcé l'équipe sur la plateforme parisienne et on a fait appel à nos différentes plateformes en province", explique la responsable de la plateforme téléphonique. "On est monté à 90 voire 120 conseillers."

À 15h, jeudi, 10.000 appels avaient déjà été reçus. Le double pourrait être atteint d'ici 21h. Le numéro - le 0800 130 000 - est à composer pour obtenir des informations. En cas de fièvre, de toux, de difficultés à respirer au retour d'une zone à risque, les autorités préconisent de composer le 15.