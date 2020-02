Coronavirus : à quoi ressemble le quotidien des 180 Français placés en quarantaine ?

REPORTAGE

Un second avion a quitté Paris cette nuit, direction Wuhan, pour récupérer des ressortissants français toujours présents dans cette ville qui est le principal foyer de l'épidémie de coronavirus. Quant aux 180 Français déjà rapatriés, ils ont passé leur première nuit dans le centre de vacances de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, où ils seront confinés pendant 14 jours. Après le stress vécu lors de leur évacuation, ils vont désormais pouvoir souffler, surveillés de près toutefois par des équipes médicales à l'affût du moindre symptôme du coronavirus.

Tout a été étudié pour leur garantir une certaine sérénité, tout d’abord avec le choix de ce site de vacances trois étoiles, qui est situé au bord de l’eau. "C’est un lieu serein", explique à Europe 1 Marc Zyltman, le chef des équipes de la Croix-Rouge présentes sur place. "Pour l’instant il n’y a pas de souci particulier. Certains sont assez fatigués parce que le périple a été long. Mais les personnes qui sont arrivées sont heureuses d’être là", poursuit-il. "C’est un site de vacances. On pourrait imaginer que les gens vont se comporter comme des touristes. La seule spécificité, c’est qu’ils portent tous des masques, y compris le personnel de la Croix-Rouge, de la sécurité civile et de la réserve sanitaire."

Dans le centre, l'ambiance est effectivement plutôt joyeuse, confirme Théo, bénévole à la Croix-Rouge. "Pour l'instant les gens sont super détendus. J'ai l'impression qu'ils se découvrent, des amitiés se créent, les enfants jouent entre eux, les familles mangent ensemble. C'est hyper jovial", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

Un accompagnement scolaire pour les enfants

Au programme désormais : des tests de détection du virus. Il est également prévu d’occuper ces familles pour que la quarantaine ne soit pas vécue comme une détention. "Ils ont la liberté d’aller et de venir dans l'enceinte du site. En revanche, ils ne peuvent pas sortir ni recevoir de visite", précise Marc Zyltman. "On va organiser ce séjour pour qu’il se passe le mieux possible. On va leur proposer des animations, notamment pour occuper les enfants." Durant leur première journée, ils ont notamment pu jouer au Volley avec les animateurs de la Croix-Rouge. Il y aura également un suivi scolaire à organiser pour ces enfants. Bref, la vie, tout doucement, reprend déjà son cours sous la pinède de Carry-le-Rouet.