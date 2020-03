Coronavirus : 138 nouveaux cas jeudi en France, 423 au total, dont 7 morts

Le nombre de contaminés en 24h est le plus élevé depuis l'arrivée du coronavirus en France. 138 nouveaux cas ont été recensés jeudi, ce qui porte le total à 423 au total depuis janvier. Un septième décès a également été confirmé jeudi soir par le ministère de la Santé. "En France, nous avons ce jour à 16h 423 cas confirmés soit 138 cas de plus qu'hier", a annoncé jeudi soir le directeur général de la Santé Jérôme Salomon lors de son point presse quotidien. "Nous avons désormais sept personne décédées, 6 hommes et une femme", a-t-il ajouté.

23 malades sont dans un état grave et hospitalisées en réanimation

Les précédents morts étaient, dans l'ordre, un touriste chinois de 81 ans (14 février), un enseignant d'un collège de l'Oise âgé de 60 ans (dans la nuit du 25 au 26 février), une femme de 89 ans dont le décès a été annoncé lundi (elle avait été testée après sa mort à l'hôpital de Compiègne) et un homme de 92 ans qui faisait partie du regroupement de cas du Morbihan (mardi). Deux nouveaux morts avaient déjà été annoncé en milieu de journée : une personne âgée de 73 ans originaire de l'Oise et une personne âgée de 64 ans originaire de l'Aisne.

Parmi les personnes malades, 23 sont dans un état grave et hospitalisées en réanimation soit huit de plus que la veille, a précisé Jérôme Salomon. Ce bilan affiche la plus importante augmentation en une journée depuis le début de la crise.

Toutes les régions métropolitaines sont désormais touchées

Les treize régions métropolitaines sont désormais touchées, ainsi que la Guadeloupe et la Guyane en Outremer - seuls la Martinique, Mayotte et la Réunion sont exempts de cas avérés. L'Oise, avec 105 cas, est la situation de regroupement la plus importante des six. Au moins deux des trois nouvelles victimes décédées étaient liées à Crépy-en-Valois, où avait été enregistré le premier décès d'un patient français, a précisé l'Agence régionale de santé (ARS).

La France est l'un des principaux foyers du virus en Europe, avec l'Italie et l'Allemagne.