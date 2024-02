Consommation : l’additif alimentaire E551 favoriserait la mise en place d’une maladie cœliaque

C'est devenu une habitude. De plus en plus de consommateurs surveillent les ingrédients au dos des boîtes de plats cuisinés pour débusquer les additifs accusés souvent d'être cancérigènes. Et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), alerte sur un nouveau produit, l'E551. Il est présent dans des milliers de références (2.600) et favoriserait l'intolérance au gluten.

Bloquer la mise en place de la tolérance

Il est présent par exemple dans les soupes instantanées, les préparations à base de céréales pour bébé ou encore les aliments en poudre comme le cacao. Cet additif, l'E551, permet d'éviter la formation de grumeaux et, parfois, n'apparaît même pas sur la liste des ingrédients affichés sur le produit. Pourtant, ses effets peuvent être dangereux pour notre santé. "Le dioxyde de silicium 551 va se trouver en interaction directe avec les cellules immunitaires de notre intestin. Et ce dioxyde de silice a la particularité d'interagir avec cette cellule immunitaire, de bloquer la mise en place de la tolérance à notre alimentation. Il s'ensuit une inflammation et c'est un terrain de susceptibilité à beaucoup de pathologies", explique Eric Houdeau, chercheur en toxicologie alimentaire à l'INRAE.

Chez les souris, en trois mois d'exposition, une intolérance au gluten est apparue. Les études continuent chez l'homme et, quoi qu'il en soit, les chercheurs invitent les autorités sanitaires à se pencher sur cet additif et ses dangers potentiels pour la santé.