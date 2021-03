Pour prévenir et soulager la migraine, faites du sport !

Très fréquente chez les Français puisqu'elle concerne 20% de la population (trois fois plus de femmes que d'hommes), la migraine n'en reste pas moins une maladie très douloureuse, qui ne doit pas être confondue avec un simple mal de tête. L'OMS la classe d'ailleurs parmi les 20 pathologies avec le plus fort impact sociétal, et la migraine est responsable en France de 20 millions de journées d'arrêts-maladie par an. Le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1, nous en dit plus sur cette pathologie et sur les moyens de la combattre, notamment par la pratique du sport.

Prendre un anti-inflammatoire

"On parle de migraine quand il y a une répétition de crises, au moins cinq, avec des maux de tête qui vont durer assez longtemps, entre 4 et 72 heures. Ces maux de tête vont toucher la moitié du crâne, avec des douleurs "pulsatives", qui lancent, avec l'impression que le coeur bat dans la tête. Le mal de tête est accompagné de nausées et de vomissements. On est aussi gêné par la lumière et le bruit.

Quand on souffre d'une migraine, marcher va aggraver la douleur, quand s'allonger et dormir va la soulager. Il est donc conseillé de prendre un anti-inflammatoire, un médicament de la famille de l'ibuprofène, de l'aspirine.

L'importance du sport

Mais faire du sport peut également être un moyen d'éviter la migraine. Selon une étude publiée dans l'Académie de neurologie américaine, deux tiers des migraineux ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique. Selon cette même étude, les patients qui pratiquent 2h30 de sport par semaine font moins de migraines que les autres.

Si la migraine a souvent un caractère héréditaire, il existe aussi des facteurs déclenchants. Aussi, lorsque vous êtes stressé, angoissé, ou que vous manquez de sommeil, vous pouvez déclencher des crises. Or, en faisant du sport, vous allez synthétiser des molécules comme des endorphines, qui vont réduire votre stress et votre fatigue. Vous allez mieux dormir et donc soulager vos migraines."