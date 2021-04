Comment lutter contre les maladies inflammatoires grâce à notre alimentation ?

Les maladies inflammatoires telles que le psoriasis ou encore la maladie de Crohn peuvent être réellement handicapantes au quotidien. Certains régimes sont souvent conseillés dans ces situations pour calmer les symptômes. Mais sont-ils efficaces ? Le docteur Jimmy Mohamed fait le point dans sa chronique Notre Santé sur Europe 1, mercredi matin.

Qu'est-ce qu'une maladie inflammatoire ?

"Les maladies inflammatoires sont toutes les pathologies où une inflammation se retourne contre l'un de vos organes. Ça peut être la peau, le tube digestif ou même les articulations. Par exemples : la spondylarthrite ankylosante, le psoriasis ou encore la maladie de Crohn.

Elles sont extrêmement fréquentes car elles concernent un peu plus de 6 millions de Français. Et même si vous n'êtes pas concerné directement, l'inflammation reste néfaste pour tout le monde. Elle favorise l'obésité ou même le diabète de type 2.

Peut-on guérir d'une maladie inflammatoire grâce à un régime particulier ?

Il n'existe, à l'heure actuelle, aucun régime anti-inflammatoire permettant de traiter l'une de ces maladies. Il ne faut d'ailleurs, dans un premier temps, pas se lancer dans des alimentations restrictives comme des régimes sans gluten ou des régimes cétogènes, c'est-à-dire avec zéro sucre. Les médecins rapportent de nombreuses carences avec ces diètes.

Certaines études ont également évalué l'efficacité des superaliments, comme le curcuma dans la maladie de Crohn. Malheureusement, il n'y a aucune preuve d'une réelle efficacité. Certains patients se disent améliorés par ces régimes. En réalité, les symptômes vont diminuer en intensité mais lors d'une prise de sang les marqueurs de l'inflammation restent très élevés. Ce n'est qu'un semblant de guérison.

Certains aliments peuvent-ils provoquer de l'inflammation ?

Ce qui est vrai en revanche, c'est que les aliments, en particulier sucrés, peuvent être inflammatoires. Une expérience sur des souris le prouve : les chercheurs leur ont donné une toute petite dose de sucre pendant quelques semaines puis ont examiné leur tube digestif au microscope. Au bout de 8 semaines seulement, ils ont pu constater de l'inflammation sur leur paroi digestive. Il faut donc être prudent, en particulier avec les sucres industriels contenus dans les aliments ultra transformés. Il y a d'ailleurs eu une augmentation de ces maladies avec le début de l'industrialisation et l'avènement des fast food.

La viande rouge peut aussi entraîner de l'inflammation au niveau du tube digestif et potentiellement aggraver des symptômes en cas de maladie de Crohn. Enfin, les acides gras trans, utilisés dans l'industrie agroalimentaire comme stabilisants et conservateurs, sont sources d'inflammation. Ils se trouvent dans les produits alimentaires transformés comme les viennoiseries ou encore les pizzas.

Que faire en cas de crises douloureuses?

Dans un premier temps, il faut consulter un médecin. Mais miser sur un régime sans résidu pendant quelques jours va favoriser la digestion et laisser le côlon au repos. Privilégiez les viandes blanches, les poissons maigres, les pâtes et la semoule. Éviter la consommation de fruits et de légumes crus.

Une fois la crise passée, il faut retrouver un mode de vie normal, manger des fibres, cinq fruits et légumes. Et augmenter votre ration de légumineuses car l'équilibre alimentaire et la diversité sont les premiers vecteurs d'une bonne santé."