Comment garder ses cheveux en pleine forme ?

C'est un casse-tête à parfois s'en tirer les cheveux : comment prendre soin de ses cheveux au quotidien ? Frisés, lisses, décolorés, fins ou épais... Chaque type de cheveux nécessite un traitement particulier. François Laly est coiffeur. Il explique dans Bienfait pour vous, sur Europe 1, comment faire pour garder son cheveu en bonne santé.

Et le choix de son shampooing est indispensable. "Ça a une importance puisqu'il va répondre à un problème. Quelqu'un qui a les cheveux gras va davantage utiliser un shampoing à base d'argile qui va venir un peu absorber le gras du cheveu et réguler également la glande sébacée. Ça rend le cheveu un peu sec, un peu à peu rêche, donc on aime bien mettre quelque chose un peu plus doux derrière vous adoucir." Et si vous voulez adopter les secrets des coiffeurs, faites deux shampooings : le premier est lavant, le second traitant.

Faut-il se laver les cheveux tous les jours s'ils sont gras ?

Non, cela ne résoudra pas votre problème. "Ça amplifie le phénomène, car la glande sébacée est active tous les jours. Elle grossit, parce que, le cheveu prolifère. Le cuir chevelu produit du gras pour protéger nos cheveux." Si votre corps en produit beaucoup, c'est qu'elle a besoin de cette protection. François Laly ajoute : "Quelqu'un qui est en surproduction sait que sa peau a un petit souci et demande une protection supplémentaire."

Combien de fois par semaine faut-il se laver les cheveux ?

Un rythme de trois jours par semaine est préconisé. "Si on tient une fois par semaine, c'est encore mieux puisqu'on laisse la protection naturelle du cheveu", explique François Laly. Certains petits chanceux n'ont jamais les cheveux gras, même s'ils ne se les lavent pas, ajoute-t-il.

Se laver les cheveux à l'eau froide ou l'eau chaude ?

Les deux. L'eau chaude va ouvrir les écailles du cheveu, donc faire pénétrer les produits plus rapidement, et l'eau froide les refermer et rendre les cheveux plus brillants. Et si vous êtes frileux, rassurez-vous : pas besoin d'en appliquer sur le cuir chevelu. "Pas besoin d'aller aux racines, mais au moins sur les demi-longueurs et pointes, c'est pas mal." Le guide du cheveu en bonne santé !