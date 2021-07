Comment éviter les cheveux rêches et cassants en été ?

Le soleil est dangereux pour notre peau mais également pour nos cheveux. Rêches, cassants et asséchés... A la fin de l’été, ils ont tout perdu de leur éclat. Dès maintenant, il est nécessaire d’en prendre soin selon les spécialistes. Europe 1 vous donne quelques conseils pour protéger vos cheveux pendant vos vacances à la plage.

Qu’est-ce-qui est néfaste pour nos cheveux ?

Une exposition au soleil et les cheveux se transforment en paille. L’été, toutes les tignasses sont à risques. Et plus le cheveu est fin, plus il est vulnérable. "On peut imaginer le cheveu comme un toit de maison avec des tuiles où ces dernières sont appelées des écailles. Dès le premier jour d’exposition, les écailles commencent à gonfler, au deuxième elles se décollent et au troisième elles sont complètement soulevées", détaille François Laly, coiffeur pour les salons René Furterer. "Une fois que les trous se sont formés, les UV pénètrent dans le cheveu et viennent abîmer la kératine, donc il n’y a plus de protection", poursuit-il.

Les cheveux deviennent alors très secs et cassants. Mais le soleil n’est pas le seul facteur de risque. Qui dit été, dit baignade. L’eau de mer très salée et le chlore de la piscine peuvent aussi faire des dégâts, notamment sur la couleur. "Ça ouvre légèrement les écailles, libère un peu le pigment et donc révèle des reflets un peu néfastes", explique Axel Joubert, coiffeur pour les salons Jean-Marc Joubert. Pour les brunes, la couleur risque de virer au "rouge-orangé" et pour les blondes "le côté jaunâtre" peut ressortir, d’après Axel Joubert.

Comment protéger le cuir chevelu du soleil ?

Avant de sortir, appliquez un spray anti-UV sur vos cheveux. Cette crème capillaire, à l’image de celle que l’on utilise pour la peau, va vous protéger des rayons. Il faut bien l’apposer de la racine jusqu’aux pointes, avant et pendant l’exposition au soleil. Et ne pas oublier d’en remettre une bonne dose après la baignade !

Après l’exposition au soleil, utilisez des huiles après-soleil. Et la nuit, laisser poser sous une serviette chaude un masque hydratant pour votre cuir chevelu. Enfin, la meilleure solution reste de porter un chapeau ou un bandana à la plage.

Est-ce une bonne solution d’éclaircir des mèches au soleil ?

L’éclaircissement des cheveux l’été n’est jamais bon signe. "C’est tout simplement l’oxydation avec le soleil, les écailles se sont donc soulevées et le cheveu s’est abîmé", affirme François Laly. En clair, si vous avez des mèches un peu plus blondes, il est déjà trop tard. A la rentrée, il faudra tout couper ou bien faire un soin à la kératine, si c’est encore rattrapable.

Pour éclaircir les cheveux, mieux vaut acheter un spray prévu à cet effet. On en trouve dans les magasins de cosmétiques ou en parapharmacie. Un conseil : pensez à regarder s’il n’y a pas d’eau oxygénée dans la composition du produit pour ne pas que cela vire au roux.

D’autres astuces plus naturelles existent pour éclaircir vos cheveux l’été. La naturopathe Angèle Ferreux-Maeght conseille d’appliquer du citron puis de laisser sécher à l’air libre, ou encore d'utiliser du miel. "On peut mettre deux bonnes cuillères à soupe dans son masque pour les cheveux et laisser poser une quinzaine de minute", indique-t-elle. L’une des méthodes les plus efficaces, selon Angèle Ferreux-Maeght, notamment pour les brunes, consiste à rincer ses cheveux propres avec une infusion de camomille. Dernières techniques : le vinaigre de pomme ou le bicarbonate de soude, mais uniquement pour les blonds et les blondes.