Et si monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur pouvait faire gagner de précieux mois d'existence. C'est ce que révèle une étude de chercheurs des Universités Britannique d'East Anglia et de la Norfok and Norwich University Hospital Foundation Trust. Grâce à l'analyse des données de 460.000 participants, tous âgés entre 35 et 85 ans, les scientifiques ont réussi à prouver que faire une activité physique modérée, notamment préférée de monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, permettait de réduire de 24% les risques de décès, toute maladie confondue, et même de 39% le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire ou d'un AVC.

Lutter contre la sédentarité

"Votre fréquence cardiaque augmente, votre débit cardiaque augmente et votre état circulatoire s’améliore", explique ainsi le Docteur Manish Panrikh à CNews. Objectif : lutter contre la sédentarité, un fléau en Europe et particulièrement en France. Alors que les Jeux olympiques se tiennent dans moins de trois mois, près de 95% de la population française souffrirait d'un manque d'activité physique. Un problème, qui pousse Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux à multiplier des appels à encourager les citoyens à bouger au moins 30 minutes par jour.

L'étude révèle ainsi que monter seulement 5 étages par jour, soit environ 50 marches, diminue de 20% les risques de problèmes de santé. Pour y arriver, les auteurs de l'étude ont analysé les profils des participants suivants leurs maladies, leurs antécédents ou s'ils fumaient ou non. Ainsi, les résultats lissés sur 12 ans montrent que les amateurs d'escaliers ont pu mieux lutter que les autres contre les maladies cardiaques. De quoi convaincre les derniers partisans de l'ascenseur, de le délaisser de temps en temps.