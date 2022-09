Ces applications qui vous aident à organiser votre vie de famille

Avoir des enfants, ça prend du temps. Parents épuisés, maman seules, familles recomposées... Les schémas sont nombreux et imposent toute une gymnastique bien rodée pour jongler entre le travail, l'école, la crèche et le quotidien. Pour se faciliter la vie, des applications existent. Europe 1 les a testées et vous explique comment cela pourrait révolutionner votre vie de parent.

Shared, l'application fourre-tout

L'idée de l'application de Shared a germé dans la tête d'Anthony Amouyal en septembre 2021. Cet entrepreneur a décidé d'aider les parents en créant un jardin partagé pour organiser la vie familiale. Liste de courses, gestion du budget, to-do list, documents importants, numéro de téléphone du médecin, les activités extrascolaires... Toute votre vie est réunie dans une seule et même application.

"A travers l'agenda, on va pouvoir visualiser le planning, gérer les échanges de garde", explique le créateur de l'application. "On va pouvoir conserver un historique. Pour certains, c'est important. Et puis surtout, on va aussi pouvoir partager la visibilité avec des tiers. Ça peut être un nouveau conjoint, les grands-parents ou une nounou, puis les parents non-séparés. Vous avez aussi la possibilité de rendre visible tout le besoin d'organisation du quotidien et donc aller vers une meilleure répartition des tâches au quotidien."

De quoi s'organiser aussi avec le père de son enfant, dont on est séparé. Et ainsi de parler de la question des dépenses sans entrer dans le conflit, en répertoriant tous les frais respectifs.

Pop Moms, l'application pour partager la garde de son enfant

Un réseau social dédié aux familles qui a pour but de rendre service aux parents. Un troc de bons services : un heure chez le coiffeur contre une heure de garde de son enfant. De quoi éviter de dépêcher (et payer) une nounou pour une courte période. Une application solidaire disponible dans toute la France. Pop Moms offre des petits services rendus pour faciliter le quotidien entre voisins, mais aussi du covoiturage pour aller à l'école ou encore les activités extrascolaires.

Des services mais aussi des échanges matériels, comme un atelier de pain bio contre un entretien des toilettes sèches.