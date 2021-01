Causes, symptômes, traitements : trois questions sur la sinusite

C'est une infection dont on entend souvent parler, particulièrement en hiver, sans toujours savoir précisément comment la différencier du rhume, s'en prémunir… ou la soigner. Le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1, répond à trois questions fréquentes sur la sinusite, qu'elle soit chronique ou ponctuelle.

Comment reconnaître une sinusite ?

Il s'agit d'une infection des sinus, les cavités que l'on a au niveau du visage. Nous en avons tous quatre paires : les sinus maxillaires, au niveau des pommettes, les sinus frontaux, au niveau du front, les sinus ethmoïdaux, au-dessus du nez et les sinus sphénoïdaux, derrière les yeux. Quand une petite infection devient un peu plus sérieuse et touche l'une de ces cavités, on parle de sinusite.

Les symptômes les plus récurrents sont la fièvre, un nez bouché et des maux de tête insupportables, en particulier lorsqu'on se penche en avant, en faisant augmenter la pression dans les sinus.

À quoi est-ce dû ?

Dans l'immense majorité des cas, une sinusite commence par une banale rhinopharyngite, un rhume que l'on ne traite pas toujours. Les sécrétions vont alors s'accumuler dans les cavités, causant une surinfection bactérienne.

Elle est assez rare chez le jeune enfant, puisque tous les sinus n'apparaissent pas dès la naissance - à l'âge de 4-5 ans seulement pour les frontaux et maxillaires.

Comment peut-on se soigner ?

Il est utile de consulter, car il existe des traitements efficaces. A très court terme, on peut déjà nettoyer son nez encombré avec du sérum physiologique ou une poire de lavement spécialisée, en vente en ligne ou en pharmacie.

Ensuite, on peut chercher à soigner la rhinite, le fait d'avoir le nez qui coule en permanence, et qui cause la sinusite. Cela peut être dû à une allergie, à un reflux ou à des polypes dans le nez par exemple.

Quid d'une potentielle opération des sinus, pour les patients qui souffrent de ces surinfections à répétition ? Elle fonctionne dans certains cas, mais pas tous : une partie des patients constatent une récidive quelques mois, voire quelques années après.