«C'est une mesure forte» : face à la canicule, Marseille opte pour la gratuité des piscines

La vigilance orange canicule concerne désormais plus de la moitié du pays. Et les Bouches-du-Rhône en font partie. À Marseille, la municipalité a déclenché son plan canicule et décidé notamment de rendre gratuite l'entrée de ses piscines municipales. Sous un soleil de plomb, la vague de chaleur qui frappe la France s'est intensifiée lundi et quatre départements vont atteindre le seuil maximal de vigilance canicule rouge, 49 autres restant en orange dans une large moitié sud du pays. À Marseille, sous le dôme d’une piscine couverte, la fraîcheur est recherchée.

Les familles viennent en nombre

"On a même un peu frais. Il y a un petit vent et les garçons nous demandent de venir le matin et l’après-midi. Et comme on ne peut pas faire grand-chose à part rester enfermé la journée, la piscine, c'est un bon compromis", a déclaré une mère de famille au micro d’Europe 1. Le matin et l’après-midi, les familles viennent nombreuses, car dans ce quartier assez loin des plages, la piscine reste la solution fraîcheur la plus évidente.

"Les plages, c'est loin pour nous. Moi, j’ai plus d’une heure de route. Donc le temps que je prenne le métro ou le bus sous le cagnard, ce n’est pas ça se rafraîchir", a rapporté une habitante du sud de la France. C'est la deuxième fois cet été que la gratuité des piscines est reconduite en période de canicule.

"On a six piscines sur l'ensemble de la ville, du nord au sud, qui sont ouvertes du matin au soir. C'est une mesure forte. Cela a un coût pour la Ville entre 60.000 et 80.000 euros. Face à la situation sanitaire, l'ouverture de ces piscines était indispensable, c'est un choix politique", a rapporté Sébastien Jibrayel, l'adjoint aux sports de la mairie de Marseille. Et la mesure va s'étendre jusqu'à mercredi au moins. La municipalité a également installé deux bassins temporaires pendant tout l'été à destination des enfants.