Cancer du sein : attention au soleil pour les femmes ayant subi une pose de prothèses mammaires

Plus de 200.000 femmes sont concernées en France et des millions le sont dans le monde. En cet été 2023, il est important de rappeler l'importance de se protéger des rayons du soleil, notamment pour toutes les femmes ayant subi une pose de prothèses mammaires après un cancer du sein. Ces dernières peuvent en effet être victimes de brûlures au troisième degré après une exposition au soleil. La faute à la couleur des maillots de bain d'après les explications au micro d'Europe 1 de la chirurgienne plasticienne à l'Institut du sein à Paris, Isabelle Sarfati.

Opter pour des maillots de bain clairs

"Le mécanisme, c'est que le maillot de bain sombre concentre la chaleur. La prothèse, qui est en arrière de la peau, chauffe sans doute aussi un peu. La patiente ne sent rien", explique-t-elle. Ce seraient les maillots de bain noirs, bleus et marrons qui entraîneraient surtout des brûlures sur un sein reconstruit. Le fait de ne pas ressentir la douleur est justement le piège à éviter. Lorsqu'une femme subit une mastectomie, la peau au niveau de la poitrine devient insensible. Le diagnostic se fait alors le soir, face au miroir, et les conséquences peuvent être très lourdes.

Une brûlure du troisième degré est alors très profonde puisque "c'est brûlé jusqu'à la prothèse, donc elle va être exposée, il va falloir éventuellement la retirer et tout recommencer à zéro. Cela concerne toutes les patientes qui ont une reconstruction mammaire, même si c'était il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans", poursuit la chirurgienne plasticienne avant de préciser qu'une protection solaire n'évitera pas d'être brûlée. Il est donc primordial de porter un haut de maillot de bain clair si les femmes concernées s'exposent au soleil.