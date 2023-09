Bronchiolite : le traitement préventif victime de son succès, le ministère de la Santé adapte sa stratégie

Le ministère de la Santé a dû changer son fusil d'épaule. Le Beyfortus, nouveau traitement préventif destiné à lutter contre la bronchiolite, cette maladie infantile qui touche 30% des nourrissons de moins de 2 ans, est déjà en rupture de stock dans certaines pharmacies. Disponible depuis le 15 septembre, le médicament est victime de son succès.

Par conséquent, les doses de Beyfortus, pour les enfants de moins de 5kg, sont réservées exclusivement aux maternités. Sur ordonnance, les parents pourront toujours commander, en pharmacie, les seringues de 100mg pour leur bébé de plus de 5kg. Le ministère de la Santé souhaite donc protéger en priorité les plus petits et donc les plus à risque d'être hospitalisés.

Il n'y en aura pas pour tout le monde

Il faut dire que le gouvernement ne s'attendait pas à un tel succès pour le traitement. 200.000 doses ont été commandées. Habituellement, seuls 5 à 10% des parents n'adhèrent au traitement non obligatoire, un chiffre qui grimpe à 60% s'agissant du Beyfortus.

Néanmoins, avec 700.000 naissances par an, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais cela était bel et bien prévu, car en protégeant 200.000 bébés, il ne s'agit pas d'empêcher une épidémie de bronchiolite, qui commencera d'ici au mois de novembre, mais bien d'éviter une saturation des services pédiatriques comme ce fut le cas l'hiver dernier.