Botulisme : cinq personnes, possiblement contaminées, hospitalisées, des conserves artisanales retirées du marché

Des symptômes évocateurs. Ce lundi, l'agence régionale de santé du Val-de-Loire a reçu un signalement concernant cinq cas probables de botulisme, suite à un repas en famille. Les cinq personnes concernées sont actuellement hospitalisées à Tours, en réanimation. Face à la gravité de la situation, les autorités ont annoncé le retrait de la vente et le rappel des conserves artisanales de pesto à l'ail des ours déjà vendu. Toutes les personnes ayant consommé ou ayant dans leurs placards des conserves de pesto à l'ail des ours de la marque O Ptits Oignons sont appelés à être particulièrement prudents ou à s'en débarrasser au plus vite.

Ce produit, fabriqué par un artisan local, a été écoulé au cours de plusieurs rassemblements, notamment lors de la Fête des plantes et du printemps au château de la Bourdaisière, entre le 30 mars et le 1ᵉʳ avril, lors de la dernière édition de Nature en fête à Saint-Avertin le 13 et 14 avril, la foire à l'ail et au basilic à Tours le 26 juillet dernier, ou encore lors du festival de la tomate et des saveurs à Montlouis-sur-Loire, le week-end dernier.

Une maladie potentiellement mortelle

Les potentielles victimes sont invitées à être vigilantes en cas de symptômes qui apparaissent entre 12 et 72 heures après l'incubation. Une enquête a été ouverte et l'Agence régionale de santé d'Indre-et-Loire est à la recherche de potentiels consommateurs. De son côté, la Direction générale de la santé rapporte un problème de maîtrise dans le processus de stérilisation de ces conserves. Une affaire sanitaire grave à laquelle a réagi sur Facebook le producteur mis en cause. Il se dit "sincèrement désolé" de cette situation et exprime sa "compassion" pour les personnes hospitalisées.

Le botulisme est une affection neurologique grave, mais rare. Elle est provoquée par une toxine très puissante et qui peut provoquer des douleurs abdominales, des nausées, mais aussi des troubles de la vision, et parfois même une paralysie plus ou moins fortes des muscles.

Si la maladie n'est pas traitée à temps, elle peut laisser de grave lésions et peut même s'avérer mortelle dans 5 à 10% des cas, souligne l'Organisation mondiale de la Santé.