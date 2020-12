Faut-il toujours boire du lait à l'âge adulte ?

Depuis notre plus tendre enfance nous nous sommes habitués à boire du lait de vache tous les jours pour renforcer nos os grâce au calcium qu'il contient. Mais une fois adulte, cette habitude se perd. Il devient même, dans certains cas, difficile de digérer le lait. Cette boisson est-elle vraiment destinée aux adultes ? Contactée par Europe 1 dans l'émission Sans Rendez-vous, la médecin nutritionniste Catherine Lacrosnière répond à cette interrogation.

Mieux digéré par les petits, le lait ne leur est pas réservé

Souvent mieux digéré par les plus petits, le lait ne leur est pas exclusivement réservé. Il est plus simple de boire du lait avant "l'âge de 18 ans, voire 20 ans", explique la nutritionniste. "Le lait contient un sucre appelé le lactose. Il est digéré au niveau de l'intestin par une enzyme : la lactase. On naît avec cette lactase, mais au fur et à mesure, surtout si on a arrêté de boire du lait, la lactase disparaît. Le lactose n'est donc plus digéré. Cela peut provoquer des troubles digestifs, comme des ballonnements, voire des troubles du transit", détaille-t-elle.

La facilité avec laquelle nous pouvons digérer le lait serait une question d'habitude pour Catherine Lacrosnière. "Il y a des populations qui continuent de boire du lait, en particulier les Scandinaves. Ils vont ainsi garder leurs lactases et n'auront aucun problème à consommer ce lait à l'âge adulte", affirme-t-elle.

"Une très bonne source de calcium"

Et le lait est indéniablement une "très bonne source de calcium", selon la nutritionniste. Elle le conseille notamment aux femmes ménopausées pour renforcer leurs os. S'il n'est pas digéré, Catherine Lacrosnière l'assure donc : "il faut trouver des sources de calcium ailleurs." Et c'est possible. Selon l'Anses, il y a du calcium dans les choux, les fruits secs ou encore certaines eaux minérales.