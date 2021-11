Bain ou douche ? Comment ne pas aggraver l'eczéma des bébés

INTERVIEW

Il s'agit d'une mise en garde pour les parents de bébés atteints de dermatite atopique, une sorte d'eczéma. Sur Europe 1, mardi, professeure Annick Barbaud, cheffe du service dermatologie et allergologie de l'hôpital Tenon, à Paris, évoque le cas du bain et des douches pour ces nourrissons. Et pour commencer, dans les premiers mois de leur vie, il n'est pas question d'avoir un trop grand recours aux bains pour ces peaux déjà très fragiles, défend la spécialiste dans Bienfait pour vous, mardi midi.

Pas plus de deux bains par semaine

"La peau a besoin d'être un peu préservée et mettre des savons sur la petite couche un peu grasse à la surface de la peau, ce n'est pas très bon. Elle nous sert à protéger la peau pour que l'eau à l'intérieur de la peau ne s'évapore pas", assure la spécialiste. "Les douches, ce n'est pas mal du tout pour les bébés. Jusqu'à deux bains par semaine grand maximum, plutôt un. Il doit être très bref, pas plus de dix minutes avec une eau qui ne dépasse pas les 37 degrés et sans produit moussant. Les petites photos avec le bébé qui joue pendant des minutes dans l'eau, il faut vite faire la photo, mais le sortir ensuite rapidement de l'eau."

De plus, le séchage de ces bébés est très important. "Cette peau étant très irritable, il ne faut pas frotter trop vivement mais tamponner avec une serviette bien souple. C'est une peau qui ne supporte pas d'être irritée. Elle est fragile d'elle-même. Si vous aggravez en l'irritant mécaniquement et chimiquement, elle va répondre en faisant encore plus d'eczéma", explique Annick Barbaud.