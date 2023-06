Artères, os, cornées... Saviez-vous qu'il était possible d'en faire don ?

C'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes ce jeudi. Faites-vous partie des personnes pour ? 80% des Français y sont favorables, mais seulement 47% ont effectivement partagé leur position sur le sujet à un proche. Pourtant, cet échange est vital. Lorsque le sujet n'est pas abordé, dans le doute, les proches refusent. Un prélèvement sur trois est ainsi empêché selon l'agence de Biomédecine. Pourtant, pour chaque donneur, ce sont cinq à sept vies qui sont sauvées (5.550 personnes ont été sauvées grâce aux dons en 2022). Mais saviez-vous qu’on ne donne pas que son cœur ses reins ou ses poumons en étant donneurs ? Il est aussi possible de donner ses tissus, artères, ou encore ses os.

8.000 greffes de tissus réalisées en 2022

Donner ses veines, sa peau ou même sa cornée de l'œil, en plus d'un cœur ou d'un poumon, c'est possible et cela permet aussi de sauver des vies. La greffe des tissus est utile pour plusieurs pathologies assure le professeur François Kerbaul, directeur du prélèvement et de la greffe à l'agence de biomédecine. "Elles permettent notamment pour les cornées, à certains de nos concitoyens, de recouvrer la vue. Elles permettent à certains jeunes enfants de retrouver une fonction cardiaque normale, grâce à la greffe de valves cardiaques. Elles permettent à nos grands brûlés hospitalisés en réanimation de traiter leurs brûlures sévères par des greffes de l'épiderme", détaille le spécialiste au micro d'Europe 1.

Les os, quant à eux, permettent une reconstruction osseuse après un accidents grave, ou de soigner les enfants atteints d'un cancer des os. Mais les dons ne sont pas assez nombreux pour répondre aux besoins des malades. Au total l'année dernière près de 8.000 greffes de tissus ont été réalisées, 97% étaient des greffes de cornée.