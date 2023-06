Antioxydants, vitamines... Pourquoi les fruits et légumes aident à la récupération après le sport

Et si vous mélangiez les fruits et légumes avec le sport ? L'activité physique, c'est bien, mais se sentir en forme pendant et après l'effort, c'est encore mieux. Et pour ça, les fruits et légumes sont là. Ces aliments présentent des bienfaits pour le corps, notamment pour la récupération après une séance de sport. Pour l'occasion, la chroniqueuse Amélie Escourrou, invitée dans l'émission Bienfait pour vous, détaille tous les avantages de consommer des fruits et légumes en complément de l'activité physique.

Les fruits et légumes source d'antioxydants

"Pour commencer, je vous ai apporté un petit smoothie à la fraise, au cassis, à la cerise et à la betterave, idéal si vous avez besoin d'énergie. Cette boisson est quasiment la même que celle que Venus Williams boit tous les matins", annonce la chroniqueuse en s'adressant à Julia Vignali et Mélanie Gomez. Si la légende américaine de tennis consomme ce smoothie, ce n'est pas simplement parce qu'il est délicieux, mais car cette boisson miracle va lui permettre de mieux joueur, de mieux récupérer et du coup, de moins ressentir de fatigue après l'entrainement. "Cela, grâce aux antioxydants qui sont très précieux pour les sportifs. Quand on fait un effort physique, on augmente sa consommation d'oxygène pour produire de l'énergie. Et dans un premier temps, ça stresse l'organisme qui se met à produire ce qu'on appelle du stress oxydatif. En excès, il devient vraiment nocif", alerte Amélie Escourrou au micro d'Europe 1.

Ce stress oxydatif va ralentir la récupération, créer des douleurs, de la fatigue et à long terme, il est suspecté d'affaiblir les défenses immunitaires et même de favoriser l'apparition de maladies de type diabète, cancers ou maladies cardiovasculaires. "La nature est bien faite parce que ces antioxydants, il y a une partie que le corps fabrique lui-même et tout le reste (Vitamine C, E, A, K, le bêta carotène...) se retrouve dans notre alimentation, dans la plupart des végétaux qu'on consomme", détaille la chroniqueuse.

Éviter les compléments alimentaires

En revanche, il est fréquent de voir beaucoup de sportifs prendre ces antioxydants en compléments alimentaires. Cela pourrait être tentant de les consommer de cette manière car il y en a plus dans le comprimé que dans l'assiette et donc l'usager pense avoir un effet protecteur plus important. "En réalité, les dernières études sont formelles. Non seulement on n'obtient pas le même effet bénéfique lorsque les antioxydants viennent de comprimés plutôt que de végétaux. Mais on obtient même un effet négatif qui vient affaiblir la performance et la récupération", met en garde Amélie Escourrou.

Face à cela, les chercheurs pensent que c'est lié au dosage. L'alimentation, lorsqu'elle est riche en végétaux variés, contient la bonne dose d'antioxydants pour le corps, il n'y a pas de risque de surdosage. Mais dans un complément alimentaire, il peut y avoir jusqu'à dix fois la dose recommandée. "Donc la solution est dans l'assiette et même dans le potager", affirme la spécialiste.

Les avantages

La chroniqueuse précise que ça peut être bien d'augmenter sa consommation de fruits et de légumes frais pendant au moins trois jours avant et trois jours après un effort sportif important. "Cela permet d'obtenir une meilleure récupération et moins de blessures musculaires comme des crampes", note Amélie Escourrou. Elle conseille de les consommer crus, sous forme de smoothie comme la championne de tennis Venus Williams, afin de bien conserver leurs vitamines.

"Puis, essayez de les choisir de toutes les couleurs car chacun à son rôle à jouer et c'est la complémentarité qui fait leur force", conclut-elle. Pour cela, il y a les fruits rouges de saison mais aussi la betterave et la grenade. Puis les verts comme les kiwis ou les épinards, les oranges et les jaunes comme les carottes, la mangue, le poivron ou le pamplemousse, et même les bleus avec les myrtilles.