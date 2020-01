Alzheimer : et si on pouvait bientôt prédire l’évolution de la maladie ?

Une avancée médicale pourrait changer la vie de millions de patients atteints d'Alzheimer. Des chercheurs américains ont en effet trouvé un moyen de déterminer l'évolution de la maladie, d'après un article publié dans la revue Science Translational Medecine. Grâce à cette avancée, il pourrait être possible, à terme, de prédire en combien de temps les patients perdront leur autonomie et leur mémoire.

Une protéine à surveiller de près

Le cerveau des patients atteints d’Alzheimer présente deux grands dérèglements. Ils ont, d’abord, des plaques amyloïdes qui forment une sorte de glue entre les neurones. Et puis, à l'intérieur des neurones cette fois, il y a une protéine, qu'on appelle la protéine Tau, qui s'accumule et entraîne la mort de ces neurones.

C'est là qu'intervient la découverte des chercheurs. Grâce à une technique d'imagerie de pointe chez des patients en début d'Alzheimer, ils ont pu montrer que pour prédire l'évolution de la maladie, il fallait surveiller de près cette protéine Tau.

Des médicaments en tests

"Les chercheurs se sont rendu compte qu’en fonction de la localisation de l’accumulation de la protéine Tau, et de sa quantité, il était possible de prédire l’évolution de la maladie. Plus elle s’accumule en grande quantité et à certains endroits particuliers, plus la vitesse de progression sera rapide et donc la prise en charge devra être adaptée au mieux", précise le professeur Philippe Amouyel, président de la Fondation Alzheimer.

Une fois l’information donnée aux patients, il faudrait alors mettre en place un traitement, qui n’existe cependant pas pour l’instant. Mais de nouveaux médicaments d'un nouveau genre, ciblant cette protéine Tau, sont justement en train d'être testés.