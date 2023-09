Alcool et grossesse : les Français connaissent encore mal les risques sur les futurs bébés, dès le premier verre

Pas de tabac et pas d'alcool : pendant la grossesse, il est fortement conseillé pour préserver la santé des bébés d'éviter la consommation de ces substances. Pour savoir si les Français sont sensibilisés à cette recommandation, Santé publique France publie ce mardi un rapport sur la connaissance des Français sur les risques de la prise d’alcool durant la grossesse.

Entre 2004 et 2020, cinq enquêtes sur un échantillon de 1.000 personnes ont été menées, avec une belle amélioration des gestes à appliquer. Ainsi, près de 90% des Français connaissaient cette réglementation en 2020, soit 10 points de plus qu'en 2004. Mais les Français ont-ils réellement conscience du risque que cela fait courir aux fœtus ? Alors qu'un seul verre suffit pour causer des dégâts irrémédiables, près de la moitié des Français n'aurait pas conscience des risques, assure Santé publique France.

Des retards de développement dans la croissance du cerveau du bébé

"La science ne sait pas dire s'il y a des quantités, des fréquences de consommation ou un moment de la grossesse qui ne comporterait aucun risque. En revanche, ce qu'on sait très bien, c'est que consommer de l'alcool, ça peut avoir des conséquences graves sur le développement du fœtus", explique Guillemette Quatremère, chargée d’études des addictions à Santé Publique France, au micro d'Europe 1.

"Concrètement, ça veut dire qu'on va voir des visages avec des oreilles par exemple plus décollées, un front plus large. On peut aussi avoir un retard dans la croissance du cerveau notamment. Et puis, il va y avoir aussi des difficultés comportementales, des difficultés en phase d'apprentissage. Donc c'est un ensemble de troubles qui vont finalement avoir des conséquences importantes sur la vie de l'enfant et c'est pour ça que le message vraiment à retenir c'est zéro alcool pendant la grossesse", conclut la chargée d'études des addictions à Santé Publique France.