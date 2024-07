Addiction aux opioïdes : mise à jour des recommandations pour les traitements de substitution

Pour améliorer la prise en charge des addictions aux opioïdes, les Ordres des médecins et des pharmaciens ont diffusé mardi une mise à jour de leurs recommandations pour les traitements de substitution. L'objectif est de "garantir une prise en charge efficace/de qualité, encadrée et conforme à la réglementation en vigueur", ont expliqué les deux ordres dans un communiqué.

"Mieux répondre aux réalités du terrain"

Plus de 177.000 patients se sont vus dispenser des médicaments de substitution aux opioïdes en 2019, en médecine de ville, en milieu pénitentiaire et dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, selon une estimation. "Les conduites addictives relèvent d'une prise en charge cadrée et réglementée, qui nécessite une bonne coordination depuis leur prescription par les médecins jusqu'à leur dispensation par les pharmaciens", a souligné Carine Wolf-Thal, présidente du conseil national de l'ordre des pharmaciens, citée dans le communiqué. L'actualisation des recommandations vise à "faciliter leur exercice" et à "mieux répondre aux réalités du terrain", a-t-elle ajouté.

Le nouveau document comprend notamment un tableau sur l'ensemble des médicaments de substitution, à base de buprénorphine, de méthadone ou de naloxone, avec pour chacun le dosage, la posologie, les modalités de prescription et d'administration, les conditions de prescription et de dispensation. Tramadol, oxycodone, morphine, fentanyl... Des millions de Français bénéficient d'une prescription d'un médicament antalgique opioïde, des antidouleurs puissants mais hautement addictifs, dont l'usage suscite l'inquiétude des professionnels de santé.

Une prescription des antalgiques opioïdes très encadrée en France

Aux Etats-Unis, les opioïdes ont provoqué une crise sanitaire massive ces dernières décennies, notamment avec le fentanyl. "Bien qu'aujourd'hui en France la consommation des opioïdes n'atteigne pas le niveau des Etats-Unis ou de l'Angleterre, elle est cependant en augmentation", notait la Haute autorité de santé en 2022 dans des recommandations aux médecins pour éviter une "banalisation" des prescriptions.

La prescription des antalgiques opioïdes est très encadrée en France : délivrance sur ordonnance sécurisée pour certaines substances, durée maximale de prescription, réexamen régulier du patient... Mais plusieurs patients avaient assuré à l'AFP il y a quelques mois avoir bénéficié de prescriptions au-delà des durées limites.

Autre défi pointé par des spécialistes : l'identification de l'addiction et le délai avant que des patients dépendants n'arrivent dans un centre spécialisé. L'hypothèse que des patients pharmacodépendants ne parvenant plus à obtenir des prescriptions se tournent, faute de prise en charge adaptée, vers d'autres sources d'approvisionnement, notamment illicites, suscite aussi la crainte des autorités.