Acariens : comment se débarrasser de cette allergie méconnue qui survient en automne ?

Chaque automne, c'est le même scénario pour Benjamin, allergique depuis l’enfance, même s’ils ne les voient pas, il le sait, les acariens sont de retour. "Généralement, je suis hyper fatigué, j'ai les yeux qui grattent. Je commence à avoir un peu des troubles respiratoires lorsque je fais un effort, par exemple monter les escaliers", raconte-t-il.

Quelques conseils simples

En automne, tout est réuni pour booster la prolifération de ces parasites. Ils raffolent de l’humidité et de la chaleur de nos intérieurs. Alors que faut-il faire pour se débarrasser des acariens ? Ce sont des gestes simples. "Il faut bien aérer sa maison au minimum dix minutes, deux fois par jour. Et quand on aère, il faut que le lit soit défait et refroidisse. Il faut bien secouer les draps. Il faut les laver régulièrement à 60 degrés. Idéalement toutes les semaines et laver aussi les couvertures, les oreillers, un peu moins souvent dans l'année", explique la docteure Madeleine Epstein, allergologue.

Autre conseil, pour les allergiques aux acariens : limiter le nombre de textiles comme les tentures murales, les tapis… Bref, tout ce qui peut retenir la poussière. Même refrain pour les peluches des enfants, des véritables nids à acariens. Pour les en débarrasser, l’astuce, c'est de les mettre 24 heures au congélateur.