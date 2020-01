Abeye : la lunette qui facilite la lecture des dyslexiques

LA FRANCE BOUGE

Abeye, en partenariat avec Atol, est une start-up qui développe des lunettes connectées et a développé la lunette qui facilite la lecture des dyslexiques. Elle s'appuie sur une découverte scientifique de l'université de Rennes liant dyslexie, rétine et cerveau. Deux ans de recherche et développement ont été nécessaires pour passer de la science à une lunette qui fonctionne et qui est non stigmatisante pour un port régulier à l’école.

Son fonctionnement est simple - aucun entrainement requis, il suffit de l’activer -, instantanée et universelle - il ne dépend pas du niveau de lecture et ne dépend pas de la langue parlée. Les tests menés en laboratoire, puis en conditions réelles mettent en évidence une amélioration nette de la fluence de lecture, résultats qui seront confirmés par l'étude clinique lancée prochainement.

La lunette Atol Dys sera disponible chez les opticiens Atol dans la seconde moitié 2020 ainsi que chez des partenaires distributeurs à l'étranger. Michael Kodochian, président fondateur d'Abeye : "Notre ambition est d'aider les enfants dyslexiques à libérer leur plein potentiel et qu'ils vivent une scolarité épanouie. Nous sommes fiers d'y contribuer à notre manière avec la lunette Atol Dys."